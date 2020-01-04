【武漢肺炎】高鐵乘客抵港僅抽檢體溫　陳肇始：部份人只經武漢站

武漢自去年12月31日爆發未明病毒性肺炎至昨日累計44宗，嚴重個案達11宗；本港懷疑案例亦增至7宗。 現時赤鱲角機場設有紅外線體溫檢測儀，衞生署口岸職員為武漢抵港的航班旅客逐一檢查體溫，惟高鐵西九站都有武漢來港人士，當局僅以抽檢方式監察抵站旅客的體溫。 食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）接受港台節目《星期六問責》時表示，高鐵西九龍站閘口設有紅外線熱像儀，對入境人士進行體溫監測，如有病人出現發燒，或會作進一步隔離。主持人續問，高鐵站體溫抽檢為常規驗測，陳肇始表示，「有部份人只是途經武漢站，無真係去過武漢」，又稱如有需要會與港鐵安排加強措施。

陳肇始說，在高鐵西九龍站閘口設有紅外線熱像儀，對入境人士進行體溫監測。（黃寶瑩攝）

陳肇始稱，昨晚局方召開專家會議，與香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇及中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌討論疫情，認為因應武漢的案例上升，需要有更好的防控準備，所以盡快公佈應變計劃，同時啟動嚴重應對級別。

陳肇始說，在高鐵西九龍站閘口設有紅外線熱像儀，對入境人士進行體溫監測；如病人出現異常體溫，會「同佢入房傾，了解情況」，經醫生判斷後可能作進一步隔離。她形容此做法「穩妥、有效」。

陳肇始：如有需要會加強措施

主持人質疑，高鐵站體溫抽檢為常規驗測，未及機場做法，向武漢返港航班所有人作檢查，陳肇始表示「高鐵有部份人只是途經武漢站，無真係去過武漢，坐飛機返嚟就一定去過武漢。」被問及是否擔心會有漏網之魚，她稱「要同港鐵睇安排，因應人流及需要，會加強措施。」

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