【冬季流感】17歲少年確診H3甲型流感併發休克　現時情況嚴重

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。個案涉及一名過往健康良好的17歲少年，自1月2日起出現發燒、咳嗽、流鼻水及頭痛，經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。而該名病人現時情況嚴重。 防護中心提醒，社會各界應提高警覺預防流感。同時又指，六個月或以上的市民如仍未接種季節性流感疫苗，特別是兒童、長者和長期病患者，應盡早接種，以加強對甲型及乙型流感的保護，應對冬季流感季節。

衞生防護中心發言人指，六個月或以上的市民如仍未接種季節性流感疫苗，特別是兒童、長者和長期病患者，應盡早接種，以加強對甲型及乙型流感的保護，應對冬季流感季節。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，該名17歲男童自1月2日起出現發燒、咳嗽、流鼻水及頭痛，並於昨日（3日）前往瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院接受診治，今日被轉往該院兒科深切治療部接受進一步治療。

而該名病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發休克，病人現時情況嚴重。而初步調查顯示，病人未有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。病人的家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人表示，最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度在過去數周逐漸上升，預計冬季流感季節快將來臨。倘六個月或以上的市民如仍未接種季節性流感疫苗，特別是兒童、長者和長期病患者，應盡早接種，以加強對甲型及乙型流感的保護，應對冬季流感季節。人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體。

發言人續指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於流感疫苗安全有效，所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗，以保障個人健康。