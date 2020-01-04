【冬季流感】兒童死亡個案患者曾接種疫苗　醫生籲勿擔心疫苗成效

武漢正在爆發病毒性肺炎，累計有44宗個案，其中11人情況嚴重，而本港現時接獲截5宗個案，有3名患者均對甲型(H3)流感病毒呈陽性反應1人留醫，情況穩定。大家都擔心武漢爆發的不明肺炎疫情會漫延到本港，重演2003年沙士的慘況。 除了不明肺炎外，同樣高傳染性的流感亦受關注，近日出現首宗因流感死亡個案，而個案中的18個月大男嬰更是已接種今季季節性流感疫苗，令家長擔心今年疫苗成效！

首宗兒童死亡個案有接種疫苗

一名18個月大男嬰自2019年12月28日起出現發燒、咳嗽、流鼻水及嘔吐，29日到養和醫院求醫，翌日轉往瑪麗醫院兒童深切治療部留醫，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，他當時情況危殆。最終該男嬰延至1月2日於瑪麗醫院離世，是2019/20冬季以來首宗兒童死亡個案，而且男嬰證實已接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。

醫生：疫苗非天下無敵

流行的流感病毒株可能會不時改變。流感疫苗的成分，須根據每年流行的病毒株而更新，家庭醫生莫昆洋指，現階段很難評估是否疫苗不吻合今年的情況，結果通常是季度過後才會檢討，不過醫生呼籲大家不用太緊張，根據過去疫苗的表現，也有四至六成的效能。以他自己所知，今年的疫苗的成分主要針對H1N1、H3N2及二隻乙型流感病毒，莫醫生強調：「疫苗並非天下無敵，總會出現有人接種後但仍會染病的情況，而宏觀地看，過去疫苗的確大大減少染病者進入深切治療部的惡果，仍是建議大家都接種疫苗。」

資料：家庭醫生莫昆洋

流感疫苗仍是最有效的預防方式

兒科醫生陳少儒亦提供了今年北半球流感疫苗的病毒株內容，他表示病毒株的類型是由WHO世界衞生組織根據各地數據推測來年最有可能流行的流感病毒株類，雖然或與現實情況有偏差，但整體而言，注射流感疫苗仍是最有效預防流感的方法。

陳醫生表示，暫時仍未知今年在香港流行的病毒株類型，不過即使疫苗的內容和病人所患的流感病毒類型不相同，疫苗仍能提供一定程度的保護作用。美國疾病管制與預防中心所做的大型研究亦顯示，流感疫苗可減少40%至60%整體流感病發率，同時減低75%兒童因流感而需要入住深切治療部的機率。

病情視乎病人抵抗力

病人患上流感後，病情的嚴重程度除了看所感染的病毒類型是否疫苗的涵蓋範圍外，還會受到病患自身的抵抗力、年齡，以及是否患有長期病患，尤是心肺疾病所影響。因此，病人在接種疲苗後，並非百分百免疫於流感。

兒科醫生陳少儒。

甲乙型流感可短時間病發 併發症要看程度

要分辨一般感冒和流感，莫醫生認為當中比較容易看出分別的病徵之一是後者會肌肉痛！而甲乙型流感病患者更會短時間發病：「可能你早上9時看見小朋友正正常常地食早餐，11時左右就突然發40度高燒。」

而流感會有機會引內不少影響內臟的併發症，包括肺炎、腦炎、心肌炎等，但莫醫生補充，即使是腦炎也有分程度，也有腦炎是容易處理的情況，很快可以康復，因此不要誤會有這類聽上去很嚴重的併發症便容易有生命危險。

傷風症狀﹙按圖了解﹚：

+ 4 + 3 + 2

流感症狀﹙按圖了解﹚：