落選特首選委文志泉欠交選舉申報書　今認罪保釋候判

55歲工料測量師文志泉為2016年選舉委員會建築、測量、都市規劃及園境界界別分組選舉中落敗的候選人，因沒按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書，早前被廉署起訴。被告今日（6日）在觀塘裁判法院承認控罪，裁判官將案件押後至本月20日判刑，以待被告的社會服務令報告，並批准被告保釋。

廉政公署早前落案起訴一名在2016年選舉委員會建築、測量、都市規劃及園境界界別分組選舉中落敗的候選人。（資料圖片）

被告文志泉承認一項罪名，即沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條的規定提交選舉申報書，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第38條（1）（a）條。廉署早前接獲選舉事務處轉介個案，調查後揭發上述罪行。

案情指，被告是2016年選舉委員會建築、測量、都市規劃及園境界界別分組選舉的候選人，並同年12月11日舉辦的選舉中落敗。



選舉事務處在投票日後兩天，以掛號郵件向被告送遞信件，提醒他須於2017年1月14日或之前，向選舉事務處提交其選舉申報書，惟事務處在法定限期仍未收到其選舉申報書，遂把案件轉介廉政公署調查。

被告於同年5月2日在警誡下接受廉署人員會面時，承認因忙碌而沒有呈交選舉申報書，完全知悉須於法定限期屆滿前，向選舉事務處提交選舉申報書的規定。被告曾於2019年6月18日，根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第40（1）條向原訟法庭申請寬免命令，惟法庭其後拒絕他的申請，裁定他未能顯示乃出於「粗心大意」或有「合理因由」而沒有提交選舉申報書。



