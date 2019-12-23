Pizza Hut前經理串謀詐騙工資　被廉署起訴　判處160小時社會服務

香港必勝客管理有限公司（Pizza Hut）前餐廳總經理鄧永棟，串謀詐騙該店工資及佣金共逾1.5萬元，早前被廉政公署起訴，他今日（23日）在沙田裁判法院被判刑，他須履行160小時社會服務。裁判官判刑時稱，考慮到被告在案中沒有個人得益，故判處他非監禁刑罰。

香港必勝客管理有限公司（Pizza Hut）前餐廳總經理鄧永棟，串謀詐騙該店工資及佣金共逾1.5萬元，早前被廉政公署起訴。 （資料圖片）

案情透露，37歲的鄧永棟於案發時是必勝客餐廳總經理，主管位於大埔寶湖道的外賣與送餐分店，麥偉芳及邱錦檀先後於不同時期任職該分店的助理經理，直屬鄧永棟管理，而包括張明超在內的兩名司機速遞員負責送遞該分店的食物訂單。



張明超於2016年9月中遇到交通意外後，獲必勝客批准放病假至2017年4月中。由於人手短缺，鄧永棟與張明超於2016年10月協議，由張明超於周末及公眾假期駕駛該餐廳租賃的貨車繼續送餐。他們又協議，張明超不會掃描其職員卡以記錄值勤，至於他的工作時數及送遞之訂單，則會計算入另一名司機速遞員的紀錄內。該司機速遞員會將職員卡放在辦公室，讓鄧永棟、麥偉芳及邱錦檀能掃描該卡以延長其工作時數，並按有關安排將由張明超執行的工作計算在內。有關安排直至2017年4月為止，涉及的工資及佣金估計逾1.5萬元。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。



同案被告是36歲的麥偉芳和32歲的邱錦檀，以及40歲的張明超，他們與鄧永棟同被控上述串謀罪名。麥偉芳及邱錦檀早前獲控方撤銷控罪，各被頒令簽保守行為兩年。張明超早前承認該項串謀罪名，以及一項就社會福利署發放津貼予他的欺詐罪名。他被判入獄4個月，緩刑2年，罰款逾7300元。

鄧永棟早前被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。裁判官判刑時稱，考慮到被告在案中沒有個人得益，故判處他非監禁刑罰，他最終被判處須履行160小時社會服務。