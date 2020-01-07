【武漢肺炎】李興貴中學赴武漢交流學生個案　確診甲型流感已出院

內地武漢市爆發不明病毒肺炎，截至今日（7日），本港共接獲30宗從武漢回港的懷疑個案。大埔香港教師會李興貴中學有師生於上月底參與教育局的交流團活動，到訪過武漢，一名14歲男學生回港後報稱不適，留醫雅麗氏何妙齡那打素醫院。化驗結果顯示，該名男學生確診甲型流感，與近期的武漢不明肺炎無關。據了解，該男學生已出院。

根據衞生署資料，被列為肺炎懷疑個案的李興貴中學的14歲學生（表中2號），早已確診甲型流感。

衞生署衞生防護中心由上月31日至今日（7日）共接獲30宗從武漢回港的懷疑個案。今日新接獲的4宗個案，兩名男子分別14歲、49歲，兩名女子分別33歲、10歲，分別留醫雅麗氏何妙齡那打素醫院、伊利沙伯醫院。

另外，香港教師會李興貴中學有師生於上月底參與教育局的交流團活動，到訪過武漢，一名14歲男學生回港後報稱不適。據了解，他曾留醫雅麗氏何妙齡那打素醫院，經化驗確診甲型流感，與近期的肺炎無關，並已出院。

據資料，該中學參與的交流團為「武漢、赤壁歷史文化及自然科學探索之旅」，曾到訪武漢參觀當地大學校園、中國科學院武漢植物園等。

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本港今日新增的4宗個案，為2男2女，年齡介乎10歲至49歲。