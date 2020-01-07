【武漢肺炎】國泰航空：機艙服務員執勤往返武漢可自行決定戴口罩

湖北省武漢市正爆發病因未明的病毒性肺炎，截至今日（7日）中午12時，醫院管理局共接獲衞生署呈報30宗相關病人個案，其中13人已經出院。根據機管局資料，現時每日最少有兩班往來香港至武漢的航班。 有國泰港龍機組人員早前向《香港01》表示，航空公司未有就空勤人員執勤期間，能否戴口罩發出相關指引，憂慮負責處理往返武漢至香港航班，會受到感染。國泰航空公司回應查詢表示，已通知機艙服務員，於執勤往返武漢的航班時可因情況自行決定佩戴外科口罩。

國泰港龍現時每日有2至4班來回香港及武漢。（資料圖片）

根據機管局資料，現時每日有大約2至4班航班來回香港及武漢，由國泰港龍營運。有港龍機組人員早前向《香港01》透露，航空公司未有就空勤人員執勤期間能否戴口罩發出明確指引，一度擔心負責處理往返武漢至香港的航班，會因而受感染，故近日告假情況上升。

國泰航空回覆查詢時，稱已通知機艙服務員，於執勤往返武漢的航班時，可因情況自行決定佩戴外科口罩，並會密切監察情況，繼續與本港及所有航點的衛生當局保持緊密聯繫。

國泰航空公司表示，已通知機艙服務員，於執勤往返武漢的航班時可因情況自行決定佩戴外科口罩。（資料圖片）

國泰航空發言人又指，已提醒前線同事要保持良好的個人衛生習及注意周遭環境的潔淨，如常保持高度警覺，留意有傳染病徵狀的乘客。國泰表示，已有一套「疑似傳染病處理程序指引」供前線員工參考，是根據世界衛生組織（WHO）及國際航空運輸協會（IATA）的指引制定。

至於武漢肺炎新增個案持續，負責處理往返武漢至香港的空勤人員告病假有否增加，國泰則未有回應。