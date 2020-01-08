【三罷】5中大生涉二號橋暴動　控方指有人曾向警擲約20汽油彈

有網民發起去年11月11日「三罷行動」，當日有人在中大二號橋拋下雜物，圖阻塞吐露港公路以癱瘓交通，警方到場處理時與在場人士衝突，5名中大學被捕，被控以暴動及違反《禁蒙面法》等罪名。案件今(8日)在沙田法院再提訊，控方透露，已翻查當日多條片段，指警方當日發出逾30次警告下，被告們仍站在前線，期間有人向警方向投擲約20枚汽油彈，故需時再作調查，包括查看被告手機資料及指紋校對等。裁判官將案押後至3月5日再提訊。

5名被告：劉晉旭，21歲；符凱晴，21歲：高梓斌，21歲；陳歷釋，18歲；及許貽顓，20歲，全部均是中大學生，他們同被控一項暴動罪，另符凱晴和許貽顓各被控一項管有攻擊性武器，或管有適合作非法用途的工具罪。

指警方已發出不少於30次警告

控方透露，早前已檢取被告的手機，並已翻看逾200條片段，指當日警方發出不少於30次警告下，5名被告仍然站在「二號橋」前線，其間有人投擲約20枚汽油彈，控方需時作進一步調查，包括調查手機資料，及作指紋校對。

被告們因應已開學，要求減少到警署報到次數，及縮短宵禁時間，獲裁判官批准，亦有被告要求離港外遊，但遭裁判官拒絕。

案件編號：STCC 4091/2019