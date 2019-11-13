【11.13中大】5名學生涉周一在二號橋與警衝突　被控暴動等罪提堂

香港中文大學學生與警方自本周初在校園「二號橋」位置爆發激烈衝突，5名學生前天被捕，並控以暴動和反《禁蒙面法》等共4罪。其中4名學生今(13日)被帶到沙田法院提堂，暫毋需答辯。裁判官准他們以5千元保釋，案件押後至明年1月8日再訊。

馬料水，示威者在中大二號橋築起路障，並點火焚燒。（余俊亮攝）

4男1女被告分別為劉晉旭（21歲）、符凱晴（21歲，女）、高梓斌（21歲）、陳歷釋（18歲）及許貽顓（20歲），均報稱學生。劉今早仍然留醫，缺席聆訊。

5人被控暴動及蒙面

5人同被控1項暴動和1項反《禁蒙面法》罪，控罪指他們於本月11日，在沙田中文大學環迴東路研究院宿舍近「2號橋」，與其他不知名人士參與暴動，以及身處在一場非法集會中，無合理辯論下利用口罩蒙面。

符和許另各被控1項管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪，指兩人於相同日期和地點，符管有一把螺絲批和一個鎚子頭，而許則管有一個士巴拿。

控方需時翻看錄影片段

控方指案件需繼續調查，包括翻看錄影片段。此外，符亦涉及另一宗於荃灣發生的非法集結案件，現時仍在警方保釋。裁判官最終准4名被告保釋，期間不可離港和遵守宵禁令。

早上缺席聆訊的劉，下午被帶到法庭應訊。而他和其他被告一樣，准以5千元保釋。

案件編號：STCC4091/2019