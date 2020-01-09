海洋公園擬申百億翻新擴建　姚思榮指公園現時定位難經營

據悉，海洋公園正向政府申請逾100億元資金擴建及翻新園內設施。旅遊界立法會議員姚思榮今日（9日）在港台節目《千禧年代》中表示，海洋公園多年來經營沒有起色，沿用現時的營運模式及定位難以經營，公園可利用自然環境增加優勢。 另外，新一份《財政預算案》將於下月26日公布，經民聯主席盧偉國在同一節目中表示，全民派錢增加政府財赤，對措施有保留。

經民聯主席盧偉國表示，對全民派錢的措施有保留。（資料圖片/余俊亮攝）

海洋公園已向政府提交「全新定位策略發展計劃」建議書，提升公園吸引力。據了解，公園將向政府尋求約100億元撥款，分三期擴建及翻新園內設施，預計最快2024至2026年分期落成。旅遊界立法會議員姚思榮今日（9日）指，近幾年本港入境旅客數字屢創新高，但海洋公園的經營仍沒有起色，沿用現時營運模式及定位難以經營，且內地多個城市均有類似的主題公園，令海洋公園面對競爭，若公園繼續每年虧損，將影響公園的存在價值。姚思榮又指，海洋公園具海灣、南朗山的自然景色，園方可考慮如何利用自然風光增加公園優勢。

另外，中大工商管理學院高級講師李兆波亦贊成撥款，認為機動遊戲、水族館等設施容易被其他地區的主題公園複製，海洋公園可向自然生態的方向發展。

此外，財政司司長陳茂波昨日談及編製財政預算案時表示，仍正考慮是否會全民派錢。經民聯主席盧偉國表示，對全民派錢的措施有保留，若效仿某些政黨的建議，向每名市民派發1萬元，政府將增加700億元財赤，對本港長遠經濟發展不利。