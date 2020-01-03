海洋公園宣布因經營環境嚴峻凍薪　鼓勵員工申請無薪假或提早退休

海洋公園發言人宣布，鑑於經營環境嚴峻，在不影響日常運作包括動物護養、服務及演藝質素和遊客安全的前題下，公園已實施多項謹慎控制成本措施，包括嚴格控制營運成本及酌情開支、節省能源、暫停聘請非緊急及非必要職位、鼓勵員工申請自願無薪假期或提早退休，以及最新實施之取消2020年薪酬調整。

海洋公園發言人宣布，取消2020年薪酬調整。（資料圖片）

發言人表示， 2019年下半年訪港旅客人數大幅下跌、經濟放緩等環境因素影響下，公園於7月至12月的入境旅行團和自由行遊人數目按年大挫逾六成，公園預期旅遊業整體難望在短期反彈，強調凍薪及鼓勵員工申請自願無薪假期等計劃是一個極不容易的財政決定，但將避免可能需要的裁員方案。

另外，公園管理層感激員工在這個困難時期與公園共渡時艱及對公園的付出，為慶祝農曆新年，所有合資格之公園全職及兼職員工將分別獲發港幣600元及300元利是。

發言人表示， 2019年下半年訪港旅客人數大幅下跌、經濟放緩等環境因素影響下，海洋公園於7月至12月的入境旅行團和自由行遊人數目按年大挫逾六成。（資料圖片）

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海洋公園於上月中（11日）公布截至今年6月30日的2018/19財政年度業績報告，指為寓教於樂體驗項目作出投資及更新設施，加上超強颱風山竹造成的破壞及其他因素導致維修保養開支大增，加上新基建和新設施折舊涉及的種種開支，該年度錄得淨虧損達5.57億元，惟數據於社會運動前作統計，故上述影響未能反映。