【綠置居2019】今截止申請　綠表人士趕「尾班車」取證明書即交表

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑合共提供3,696伙，以市值四九折發售，今日（9日）晚上7時截止接受申請。 有市民陸續到觀塘的銷售小組辦事處遞交表格。有交表人士表示，輪候公屋已6年，一直與奶奶及親戚居住，今日取得《綠表資格證明書》後，便立即申請綠置居。 亦有申請人曾 「擺烏龍」去錯樂富客務中心，但今日即場填表時，才知道要到屋邨辦事處加簽，雖然提交表格時的資料不足，但都想「博一博」，「如果唔得，都係冇咗250蚊（申請費）啫。」

今期綠置居於上月27日起接受申請，今日（9日）為申請期最後一日。（盧翊銘攝）

記者下午五時到場觀察，有零星市民到場交表，現場未見「排長龍」。

陸女士在截止前兩小時到場交表。她說，輪候公屋六年，現時一家三口與奶奶及其他親友共住，環境擠逼，故今日取得《綠表資格證明書》後便申請綠置居。 她說，由於蝶翠苑有機會望到墳場，故心儀重推的長沙灣麗翠苑單位或青富苑。

陸女士等候公屋6年，今日取得《綠表資格證明書》後，便立即申請綠置居。（王潔恩攝）

交表才知要加簽

陳先生今日亦為居於東頭邨公屋的母親交表。他說，東頭邨殘舊，廁所亦偏細，故希望為母親申請購買青富苑單位。

他說，昨日曾 「擺烏龍」去錯樂富客務中心，但今日到綠置居銷售小組辦事處即場填表時，才知道要到屋邨辦事處加簽。雖然提交表格時的資料不足，但都想「博一博」，「如果唔得，都係冇咗250蚊（申請費）啫。」

觀塘綠置居銷售小組辦事處擺放了發售項目的模型。（盧翊銘攝）

陳先生昨日曾 「擺烏龍」去錯樂富客務中心。（盧翊銘攝） 據了解，今日到場交表的房委會公屋租戶，若申請表未獲屋邨辦事處蓋印，可獲「特事特辦」，可先容許申請人交表，再由職員轉交辦事處補印，但亦有機會被「DQ（取消資格）」。

綠置居申請者於申請期最後一日到觀塘的銷售處交表。（盧翊銘攝）

曾抽綠置居不果：難中過六合彩

現時居於葵涌公屋的陳女士，亦希望購買綠置居單位。她說，過去亦一直希望與丈夫有自己的家，加上面積較細，難以組織家庭，故今次決定交表，「上車嘅價錢適合，夠住就可以。」她說，過去亦曾嘗試抽綠置居，但卻沒有成功，擔心今次價格更吸引，中籤機會會更難，坦言「難中過六合彩」。

她表示，未來希望選購青富苑中型單位，預算300萬元，坦言不怕附近貨櫃碼頭的光污染，「雖然有啲唔方便，但環境唔錯，價錢合理。」

辦事處於晚上7時關門，於最後十分鐘沒有人到場交表。（盧翊銘攝）

在截止前最後十分鐘，銷售中心都再無申請人士交表，職員在踏正晚上7時後便「正式落閘」。