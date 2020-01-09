GOGOVAN奪命車禍　司機認罪　死者與被告家人疑動粗有人送院

兼職GOGOVAN司機接載一名女乘客，他靠Google地圖導航，疑遲遲未依指示及路牌左轉，至離彎50米時才急速扭軚，令車失控撞向電錶箱。女乘客被拋出車外死亡。司機今早(9日)與親友到區域法院答辯，進庭前遇上死者家屬攔截，有婦人大罵說：「我宜家個女死咗！你畀我摑佢兩巴！」司機的一名男親戚之後被人打至倒地送院。事件平息後，司機在庭上認罪，法官明言會判監，押後至本月30日判刑，期間司機須還柙看管。

被告鄭偉立去年駕駛GOGOVAN載一名女乘客時遇上車禍，女乘客被拋出車外死亡。(資料圖片)

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被告鄭偉立（29歲）承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於去年1月4日在龍翔道轉左駛入通往斧山道危險駕駛，致令女子謝秀君死亡。被告同時亦承認沒有有效出租汽車許可證而駕駛汽車以作出租或取酬載客用途，及沒有第三者保險而使用汽車等罪名。

被告及死者家人涉在開庭前動武

據了解，死者謝秀君（32歲，下稱：謝）的母親及丈夫因此事患嚴重抑鬱，需要服藥。開庭前，死者家屬在庭外阻截被告一方，有人罵道：「你哋冇悔意！點揸車㗎！」被告未發一言。擾攘期間，有人對其一名男親友動武，該老翁被打至倒地，面部流血，送院治理。散庭後，雙方家屬均有人報稱受傷，由救護車接走。

被告去年被控未有遵守交通指示，亦曾於2016年超速駕駛。辯方今求情指他知道自己鑄成大錯，深感後悔。

被告欲轉左時失控

案情指，被告是兼職Gogovan司機。去年1月4日晚上約8時，他在九龍灣以輕型貨車接載謝前往馬鞍山，於龍翔道轉左駛入通往斧山道的支路時失控，鏟上右邊行人路撞向電錶箱，右車門飛脫。輕型貨車其後打轉，導致謝被拋出車外。謝傷重送院，當晚8時半證實不治。

被告認曾急速扭軚

被告在警誡會面表示，不清楚謝有無繫安全帶。他不熟悉涉案路段，當時以Google地圖導航，導航在彎位前兩三分鐘已提醒需左轉，而他亦早看見路牌指示。惟被告實際在彎位前50米左右，才發現要轉彎，遂急速扭軚，引發意外。他又指，據其知識及經驗，涉案路段的車速限制為時速70公里。事實上，該段的車速限制為時速50公里；經檢驗後，證實被告當時以時速約56公里駕駛。

案件編號：DCCC690/2019