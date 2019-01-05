【奪命GOGOVAN】女乘客慘死　網頁僅得貨運保險資料未提人命保障

「有客冇貨？」、「有冇戴安全帶？」諸如此類的疑問屢屢成為新興載客、載貨公司的賠償死角。周五（1月4日）晚黃大仙GOGOVAN慘劇奪去32歲女乘客性命，惟意外一刻車廂內「有客冇貨」，僅尋獲手推車及木板，對僅屬貨運、全球司機網絡逾800萬人的GOGOVAN而言，又衍生出一堆賠償謎團。 保險業界指，法例規定任何車輛必須購買第三者保險，但是否真的載貨、乘客有否戴安全帶等可能違法的行為，均會影響賠償。而GOGOVAN網頁中列明有「貨運保險」，卻未有提及其他人命保障；警方過往亦曾「放蛇」檢控GOGOVAN司機非法載客，到底最終賠償定案如何，還須警方釐清真相才能定奪。

事發時GOGOVAN「有客冇貨」，但車尾檢獲手推車及木板。（王譯揚攝）

網頁有「貨運保險」 無提及人命保障

據了解，「電召客貨車」GOGOVAN屬商業用途，理論上須購買商業車輛的第三者責任保險，條款列明「由登記車輛引起及與其相關之意外中，任何死傷者及財物損失都是受保範圍。」GOGOVAN網頁中列明有「貨運保險」，用戶可享2,000至5,000元的基本免費運險。不過，保險範圍，有多樣東西不保，包括手提電話、電腦、手錶、相機、美酒、香煙、金條、鈔票，貨幣、貴重紙張、證券、美術作品、石棉、骨灰等。而對於更受關注的人命保障則未有提及，令人憂慮會否儼如「白牌車」根本無相關保險。

成為旗下司機要通過認證

不過，GOGOVAN網頁中亦指成為旗下司機需要通過認證，該公司數年前曾向傳媒提及，有關認證包括確認已領取有效車輛登記文件（牌簿）、車輛的商業登記證、行車證、駕駛執照、身分證、保險資料等，而車主亦必須購買有效的商用車輛保險，並會提醒司機避免只載客、不載貨。

律師：要調查載貨是否屬實

今次意外中，警方雖在GOGOVAN車尾檢獲手推車及木板，但到底是否載貨成為疑問。根據香港法例第374章《道路交通條例》第52條，輕型貨車出租或取酬作載客用途，屬於違法。執業大律師陸偉雄指，慘劇仍須待警方調查涉事客貨車內有否載貨、或是否已卸貨等問題，若載貨屬實，乘客跟車並坐於合規格的座位上，並無違法；相反證實「載人不載貨」的話，即屬違法，或會影響保險賠償。

任何車輛必須購買第三者保險

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄亦指，法例規定任何車輛必須購買第三者人命傷亡保障，而車主購買保險時，必須向保險公司表明車輛用途，如作商用，包括載貨載客，會有不同條款及保費。是次意外保險公司會否承保，有待警方調查案件詳情，包括慘死女事主有否配戴安全帶。根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁6個月。另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款10,000元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。

五青年創GOGOVAN 越做越大

GOGOVAN於2013年由五名青年創立，以手機應用程式提供貨運服務，先後獲得阿里巴巴、中俄基金及弘潤資本等多間集團大額融資，幾年間業務大幅擴展至新加坡、南韓、台灣及印度，2017年又與內地最大的同城貨運平台「58速運」（已更命為「快狗打車」）合併，網頁中號稱業務覆蓋逾300個城市，旗下司機網絡超過800萬人。

旗下司機曾被控非法載客

成立初期，GOGOVAN一度因「帶頭減價」引起前線司機不滿，觸發示威行動；其後亦曾捲入「白牌車」風波。2015年7月，警方「放蛇」乘搭GOGOVAN，在無載貨下成功到達目的地，涉事司機被捕認罪，遭判入獄兩周、緩刑兩年，另罰款1,000元及停牌一年。