【逃犯條例】女設計師承認藏3枚汽油彈　官明言判監無可避免

女設計師涉嫌於去年10月參與全港十八區的示威活動時，在大埔被發現其背包有3枚汽油彈，今被改控在公眾地方管有攻擊性武器罪。她今(9日)在粉嶺法院認罪，並稱當時只是想把該些汽油彈帶離現場。裁判官明言案情嚴重，又指汽油彈對社會或被告本人均可構成危險，判監無可避免，把案押後至本月24即農曆年卅晚判刑，期間被告須還柙。

女被告王琬瑜在粉嶺法院承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。（資料圖片）

女被告王琬瑜，23歲。控方原以《簡易治罪條例》下的藏有攻擊性武器罪檢控王，控方今要求修改控罪，改以《公安條例》下的公眾地方管有攻擊性武器罪提控，而王亦承認新修訂的控罪，即於去年10月13日，在大埔運頭坊近運頭角休憩處的公眾地方，管有三枚汽油彈。被告沒有案底。

案情指，當日下午6時許，警方接報指有大批示威者在大埔廣福道附近聚集。警員到場後，見有約10至20人嘗試逃走，警員將被告遭制服，當時被告戴著面罩、手套及帽，警員以非法集結罪名拘捕她。

被告背包內有3枚汽油彈

被告遭帶返大埔警署後，警員在其背包內發現三枚汽油彈、一個載有透明液體的膠樽及一條毛巾。被告警誡下保持緘默。經化驗後，證實有關汽油彈及膠樽內含相同的易燃液體。

辯方律師求情指，被告前年在理工大學服裝及紡織課程系畢業，之後成為設計師，是一名基督徒，平日熱心社區服務，有探訪長者，亦及有為殘疾人士舉行時裝表演等。

案件編號：FLCC4597/2019