【逃犯條例】4男涉九龍塘站縱火提堂　一肥一瘦男疑曾處理汽油彈

九龍塘港鐵站入閘機10月12日曾遭人以汽油彈破壞，警方昨晨拘捕5名男子，其中4人今午(8日)即被帶到九龍城法院提堂，被控以串謀縱火等罪名。據悉，警員查看閉路電視片段時發現一瘦一肥男子先後放下汽油彈及作點燃，兩男並分別乘兩架不同車輛離開。控方稱需時作進一步調查，裁判官准案件押後至3月2日再提訊，其中3名被告准以1萬至10萬元保釋外出。

港鐵九龍塘站在去年10月12日遭人縱火破壞。(資料圖片)

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全部被告同被控串謀縱火

4名被告：曾裕生，26歲，送貨員；黃漢偉，30歲，Party Room店東；鄭偉森，33歲，自僱人士；及王錦發，40歲，地盤工人。四人同被控一項串謀縱火罪，指他們於去年10月12日，在九龍塘G1出口，用火損壞屬於香港鐵路有限公司的兩部閘機。

曾另被控3項罪名，即管有攻擊性武器，及管有仿製火器及管有適合作非法用途的工具，指他在今年1月7日，在其住所藏有2把摺刀、5個汽油彈、2支氣槍、5支撬筆及3個鎚仔。

消防員覺火警有可疑

據了解，案發當日下午2時許，九龍塘站的兩部入閘起火，消防員到場後覺火警有可疑，警方翻查閉路電視片段，見一名較瘦的男子在閘機放下汽油彈，未幾一名略胖的男子點燃該汽油彈。該兩男在事發前後由兩架車送走。事發4人曾在附近交談，2人事後有手機聯絡。



控方要求案件押後，以待化驗在曾家中搜獲的物品，包括該懷疑汽油彈的液體及粉末，並需化驗涉案氣槍，及翻查被告手機內的通訊記錄，並要較對被告的指模等。

有被告投訴被警恐嚇

代表王的律師投訴警方要他交出手機號碼時，曾被恐嚇會「搞你老婆仔女」。裁判官最後不准曾擔保，另三名被告，黃准以10萬元擔保外出，另兩被告則准以1萬元保釋，眾被告又不得離港及須定時到警署報到。