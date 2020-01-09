蝴蝶普查7個月錄183品種創新高　沙頭角膺蝴蝶熱點之冠

環團綠色力量今日（9日）公布新一份蝴蝶普查結果，截至去年底，2019/20年度蝴蝶普查進行約七個月，已記錄183種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種總數約七成，當中包括57種珍稀蝴蝶。 而沙頭角膺蝴蝶熱點之冠，亦錄得12種非常罕見蝴蝶及21種罕見蝴蝶，成錄得最多珍稀蝴蝶物種的地點。

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「蝴蝶普查」涵蓋11個蝴蝶熱點，每年六月開始，為期一年。綠色力量發現，錄得最多蝴蝶品種的地點，頭三位依次序是沙頭角、深涌及榕樹澳、鹿頸，分別錄得149種、129種及125種蝴蝶。沙頭角同時是錄得最多珍稀蝴蝶物種的地點，共33種，包括12種非常罕見蝴蝶及21種罕見蝴蝶。

倡沙頭角低地劃入紅花嶺郊野公園範圍

紅花嶺郊野公園最快今年底設立，綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，雖然沙頭角連接紅花嶺，但新增的郊野公園範圍不包括沙頭角低地，未來隨蓮塘口岸開通，當地將面臨更大發展壓力，目前錄得豐富蝴蝶資源的地方將來亦很大機會受破壞。

他解釋，沙頭角邊境禁區早年開放後，已出現由村屋組成的屋苑、露天停車埸、消閒農莊等，按香港其他鄉郊地方發展經驗，綠化地區很易「被棕地化」，環境及生態亦會被破壞。他希望當局能接納早前由多個環團提出將紅花嶺郊野公園範圍由500公頃增至1,120公頃建議，將沙頭角低地劃入保育範圍，全面保護當地生態。

此外，鹿頸、烏蛟騰和龍鼓灘等地錄得的蝴蝶物種創普查以來新高，分別錄得125、121及101種蝴蝶；而烏蛟騰、深涌及榕樹澳、大欖郊野公園（錦田）三地亦錄得珍稀蝴蝶新高，分別錄得25、27及26種。

沙頭角成為本港蝴蝶熱點之冠。（綠色力量提供）

水口及塘福是唯一穩定錄得非常罕見物種「穹翠鳳蝶」的地點。（綠色力量提供）

7個月錄183種蝴蝶 環團：情況令人鼓舞

單家驊形容，新一年的蝴蝶普查只進行約七個月，但多個地點記錄已創新高，是過去十多年以來罕見；又認為近年蝴蝶熱點普遍沒有再發現大規模破壞或發展，錄得的物種數目均呈平穩，相信蝴蝶在相對穩定的環境下慢慢擴大群落。

他又指，目前普查地點中有兩個位於南大嶼，分別是梅窩、水口及塘福，歷年來兩地已先後錄得156種蝴蝶，水口及塘福更是唯一穩定錄得非常罕見物種「穹翠鳳蝶」的地點，故重申反對「明日大嶼」計劃。他解釋，當中的人工島很大機會接駁道路網至南大嶼，為現時南大嶼的封閉道路政策提供缺口，一旦開通交通網絡，人流車流及發展隨即而來，將無法再保護包括擁有豐富蝴蝶資源在內的南大嶼自然面貌。