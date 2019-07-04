綠色力量於沙頭角發現最多蝴蝶物種　冀加快將紅花嶺納郊野公園

環保團體「綠色力量」於今日（4日）發佈最新的蝴蝶調查結果，調查發現全港12個熱點中合共紀錄了178種蝴蝶，其中55種屬於「罕見」及「非常罕見」物種，最多物種的熱點為沙頭角，大欖郊野公園及白沙澳，而白沙灣及烏蛟騰更發現4年前首次於香港發現的娜拉波灰蝶。 綠色力量高級環境事務經理單家驊指出，發現最多物種的沙頭角，有獨特生態價值，與附近環境形成生態走廊，吸引不同物種棲息，希望政府儘早保護位於沙頭角西面的紅花嶺，並將納入郊野公園範圍提高至1120公頃。

蝴蝶數目保持平穩 反映生態環境未受特別破壞

環保團體綠色力量與香港蜆殼有限公司自2004年起合辦「蜆殼綠趣遊蹤─尋找蝴蝶」，此計劃從2008年起招募市民成為「蝴蝶普查員」，並持續於十多個地點收集蝴蝶數據。今年於全港12個蝴蝶熱點發現178種蝴蝶，55種屬於「罕見」及「非常罕見」。

錄得最多蝴蝶品種的沙頭角紀錄到135種蝴蝶，比18年的119種上升13.4％；大欖郊野公園發現124種蝴蝶，比18年的130種輕微下降；白沙澳與荔枝莊分別則錄得109種蝴蝶，比18年的96種有輕微上升。

娜拉波灰蝶或已在香港建立族群

綠色力量高級環境事務經理單家驊指出，蝴蝶屬於「指標生物」，能夠反映環境變化程度及生態價值，12個普查地點蝴蝶數量保持平穩代表個地點未收到特別破壞。而4年後首次發現的娜拉波灰蝶在不同地點都有發現，顯示牠可能已經在香港建立族群。

保護紅花嶺生態環境 儘早實行具體工作

單家驊解釋，沙頭角近年來都是全港發現最多蝴蝶品種的地方，原因為其獨特地理位置，他指沙頭角的西面是紅花嶺，是個未被開發的邊境禁區；南面是八仙嶺郊野公園，擁有豐富生態資源；北面是深圳的梧桐山國家森林公園。因此，沙頭角附近蘊含豐富生態資源，形成大型生態走廊，吸引蝴蝶棲息。

他亦指出，政府於1997年首次提出將紅花嶺納入郊野公園保護區，直到2017年時任政府於施政報告中再次提出計劃，但實際工作仍停留於公眾諮詢階段，2年來並未有實質工作。綠色力量於今年5月，亦與其他環保組織發出聯合聲明，要求政府加快將紅花嶺納入郊野公園的工作，並建議漁護署考慮將郊野公園範圍佔地面積，由政府計劃的500公頃面積增加逾一倍至1,120公頃。

