【逃犯條例】網民中環連儂橋「和你lunch」　高叫口號表達訴求

反修例風波持續，過去數月有網民於各區多次發起午間快閃示威的「和你lunch」活動，今日（10日）再有網民號召於中環干諾道中行人天橋集合，舉辦「和你lunch」活動。

+ 22 + 21 + 20

【14:10】 在場人士和平散去。

【13:41】逾20名防暴警員，部份警員手持圓盾、警棍在天橋巡邏。有警員身上貼有警隊新座右銘「忠誠勇毅，心繫社會」標語。

【13:31】有示威者踐踏在地上的中央及香港政府官員相片，包括特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強、保安局局長李家超等。

在場人士舉起手機，開啟閃光燈，唱出《願榮光歸香港》。（張美華攝）

【13:23】在場人士舉起手機，開啟閃光燈，唱出《願榮光歸香港》

中環「和你lunch」情況。（張美華攝）

【13:18】何小姐表示過去參與過大大小小的遊行及和「和你lunch」，她認為香港政權「好唔公道」，漠視民意。何小姐續言，過去目睹的示威及遊行人士，是和平地遊行，並非只有畫面上的破壞，她希望透過參與網民號召的活動，促請政府可以聽民意，以支持年輕人及抗爭者。

何小姐表示過去參與過大大小小的遊行和「和你lunch」，她認為香港政權「好唔公道」，漠視民意。（張美華攝）

【13:08】人稱劉公子的香港商人劉定成，今日亦有到場參與和你Lunch活動。

【12:45】中午12時45開始，約70人在俗稱「連儂橋」，連接環球商場及IFC的行人天橋聚集，並舉起標語、高叫「五大訴求，缺一不可」等口號。

【12:30】 在「和你lunch」開始前，連接環球商場及IFC的行人天橋下發生一宗交通意外，意外和「和你lunch」無關。