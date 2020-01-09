【逃犯條例】Telegram現煽惑他人犯罪訊息　女群組管理員被控

社交媒體Telegram一個女群組管理員，因群組內出現煸惑他人針對警方的訊息，被控煽惑他人縱火，及煽惑他人傷人罪，案件今午在東區法院提堂，控方透露該群組有過百條類似訊息，不排除會加控更多罪名，或會轉往更高級別法院處理，裁判官准案件押後至2月20日再提訊，被告期間不准保釋。

女被告許佩怡，24歲，餐廳兼職侍應。被控於2019年11月14日，在香港連同其他人，非法煽惑流動應用程式Telegram的使用者，無合法辯解而用火損壞屬於他人的財產；又於同年11月17日在香港連同其他人，非法煽惑Telegram的使用者非法及惡意傷害他人。

該群組有4名管理員

控方透露，被告所管理的Telegram群組除了控罪提及的兩段信息外，尚有過百條類似的信息，因此或會加控更多更嚴重的控罪，預計會在更高級別法院審訊。根據警方資料，涉群組共有四名管理員，至少其中一人已不在香港，另外兩人正潛逃，警方正對該等人士進行通緝。而被告亦涉嫌違反了高等法院的禁制令。

辯方卻指控方無直指控是被告發出信息，亦無詳列被告的實質參與程度。現在互聯網上瞬息萬變，或未能證實被告全然知悉相關內容。

據悉，涉案的Telegram群組現仍在運作。

案件編號：ESCC87/20