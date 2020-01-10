又一城證實下周四重開　保安人手將加強　11月關閉至今近兩個月

修例風波所引致的示威衝突未有平息，去年11月12日晚有黑衣人進入九龍塘又一城，商場聖誕樹遭焚燒，部分玻璃、扶手電梯受破壞，又一城其後關閉商場進行維修，至今關閉近兩個月，仍未重開。記者今日（10日）致電商場顧客服務熱線，接線生證實商場將於下周四（16日）重開，而商場保安人手亦將加強，暫時未知有多少商舖將恢復營業。

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又一城下周四重開 暫未知有多少商舖營業

《逃犯條例》引發的示威衝突未有平息，過去數月中，多次衝突均發生在商場，位於九龍塘的又一城亦受到波及。去年11月中，有黑衣人進入又一城，聖誕樹被擲汽油彈焚燒，玻璃幕牆、扶手電梯等設施亦遭擲爛。又一城其後宣布暫時關閉進行維修至另行通知，至今仍未重開。

早前有市場消息表示，又一城已通知商戶，商場將於1月16日重開。而記者今日（10日）致電又一城顧客服務熱線，接線生證實又一城將於下周四（16日）重開，暫未知有多少商舖恢復營業，而商場保安人手將有所加強，商場出入口亦未有特別安排，情況和以往相若。

Apple Store網頁顯示，又一城分店將於1月16日營業。（Apple Store網頁截圖）

Apple Store網頁亦顯示又一城分店將於16日營業

另外，Apple Store網頁亦顯示，位於又一城的分店將於下周四（16日）營業。而記者致電商場內多個商舖，部分商店包括八月花、Pepper Lunch Express亦表示將於下周四恢復營業、亦有部分商舖的熱線電話無人接聽。