【陳同佳出獄】台灣當局接觸潘曉穎家屬　可提供150萬台幣補償金

港男陳同佳在台涉嫌殺害港人女友潘曉穎，觸發港府擬修訂《逃犯條例》，引發七個多月的反修例風波。曾稱會赴台自首的陳同佳，於2019年10月出獄至今，仍未赴台投案。 台灣陸委會港澳處長杜嘉芬透露，據知陳同佳仍住在安全屋，台對陳目前仍未投案感到遺憾，重申已成立專線，有專人負責陳的案件，促陳直接聯絡他們。 杜透露，台政府有意向受害人家屬提供約150萬台幣賠償金，並已按既定程序聯絡到家屬，對方表示感謝，其他程序正處理中。 記者：勞顯亮、鄧穎琳 台灣直擊

杜嘉芬透露，據知陳同佳仍住在安全屋，台對陳目前仍未投案感到遺憾。 （勞顯亮攝）

陸委會副主委：已將聯絡方法給陳同佳

台灣大選前一日，陸委會副主委陳明祺、港澳處處長杜嘉芬接受香港記者團訪問。杜嘉芬直言，台方已安排專線專人負責陳的投案，已直接給了聯絡方法陳同佳，但據知陳正住在安全屋，不理解因由，很遺憾陳目前未投案，促港府應單純看待事件，不要將台灣選舉牽涉入司法案件中。

有區議員和一批港人到台灣觀選，展示反修例橫額。 （勞顯亮攝）

杜嘉芬重申，已多次聯絡港府要求司法互助，但得不到回應，因此「香港不辦，我們辦」，「不論是在台或在港伸張，也要給一個公道，要依法處理」，歡迎陳同佳隨時投案。

杜嘉芬又透露，駐香港的台北經貿辦已聯絡受害者潘曉穎的家屬，表示可按照台灣法律，向受害者家屬提供約150萬元新台幣的補償金，她引述播家表示感謝，其他程序正處理中。

台灣大選前一日，陸委會副主委陳明祺（左）、港澳處處長杜嘉芬（右）接受香港記者團訪問。 （勞顯亮攝）

根據台灣保護受害人的法律，政府會先向受害人家屬發放補償金，定罪後才會再向犯人追討。