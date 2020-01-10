【2020台灣大選】台媒預估投票率衝高：700萬票可當選下屆總統

2020台灣大選明天（11日）進行投票，中選會此前公布，本屆大選的選舉人人數（即合資格選民人數）約1931萬。 台媒《中時電子報》則預估，這次的投票率會比上屆的66%高出許多，若以2012年總統大選投票率74%計算，全台或有近1430萬人投票，推算過半數當選票數在700萬左右。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

此屆總統大選共有三組候選人，分別是1號宋楚瑜（右）、余湘（親民黨/無黨籍）；2號韓國瑜（中）、張善政（國民黨/無黨籍）；3號蔡英文（左）、賴清德（民進黨/民進黨）。（資料圖片）

據報道，1996年台灣總統選舉的投票率為76%，2000年政黨首次輪替，投票率拉高到史上最高的82%，2004年小降到80%。2008、2012持續走跌，分別為76%和74%，2016更首度跌破70%、只剩66%，國民黨因大批失望「拒投族」而慘敗。

報道認為，今年大選藍綠競爭激烈，加上2018年11月「九合一選舉」國民黨大勝，民進黨又炒作「芒果乾」（亡國感），預料將帶動整體投票率。報道指，排除2016超低投票率不算，改以歷年次低的74%估算，總選舉人數為1930萬，全台可投出1428萬票，過半數為714萬。由於今年3組人馬投入角逐，700萬票應該就可以當選。但萬一投票率更高，當選門檻也將水漲船高。

根據中選會7日公布的資料，這次總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6直轄市選舉人人數達1337萬6945人，佔總選舉人人數69.27%。

其中，新北市選舉人人數332萬1459人最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9558人。另外，台北市及台中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7264人及225萬1064人。桃園市及台南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6845人。

根據台灣內政部的說法，若要擁有投票權，依規定，選舉人須年滿20歲、未受監護宣告，總統選舉須在台繼續居住6個月以上，立委選舉則須在選舉區繼續居住4個月以上，才符合投票的資格。在 2020 年 1 月 11 日這天，擁有投票權的台灣公民要攜帶身分證、印章及投票通知單前往投票所。

（綜合報道）