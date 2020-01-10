【麥當勞謀殺案】兩幫人爭執釀血案　兩男潛逃多年否認謀殺案開審

運輸工11年前在天水圍麥當勞，被多人用載麵包托盤及鐵傘架毆打，他被送院後搶救，惟三天後不治。其中兩名疑兇在事件後逃至內地，至前年才被送回港被捕。兩人否認1項謀殺罪，案件今(10日)在高院開審。控方開案時透露，事件緣起於一名女子的現任男友，不滿她與前任男友來往，這兩名男子所屬的兩幫人案發當日相遇，結果發生打鬥事件，最後釀成血案。

兩名被告前年在內地送回港。(資料圖片)

案中兩名被告為鍾振豐和黃俊敏，現年分別31和33歲。他們被控於2008年10月5日在港，連同其他人殺死潘嘉恩(25歲，下稱潘)。控方庭上指，兩名被告願承認誤殺罪，但不被控方接納。

兩被告屬現任男友的一幫

控方讀出開案陳詞，指案中可大致分為被告和潘兩方不同的陣營。被告的一名朋友吳柏麟，與女子黎愛儀拍拖。但吳柏麟不滿黎和前友男友何柏輝仍有聯絡，而何柏輝則屬潘一夥。

9人進入麥當勞毆打潘

於2008年10月1日晚上，兩夥人在天瑞商場的麥當勞附近相遇，並起爭執。被告一夥在爭執後決定報復。翌日清晨近4時，被告一方共9人進入涉案麥當勞，以雨傘架及麵包膠托盤毆打潘，為時約30多秒，然後離開。潘曾以壓垃圾的鐵棒自衛，最終被打至倒地。快餐店有顧客目擊事件，並有人報案。

被告前年初被送回港

潘遇襲後送院，三天後不治。兩名被告在案發後離港，前往內地。他們最終被內地當局發現。2018年初被送回港，遭本港警方拘捕。

案件編號：HCCC199/2019