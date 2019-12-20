【野戰謀殺案】首被告隱瞞事主被襲　讓他獨留山上至死　囚7年半

野戰（Wargame）發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上藍田五桂山殺害，負責下手的一人，早前已就謀殺罪被判囚終身，另一負責帶事主上山、事後幫忙隱瞞事件的「戰友」則只被裁定誤殺罪成，他今（20日）在高等法院被判囚7年半。法官指該這名被告得知事件後，同意幫忙隱瞞事實及處理事主的物品，讓事主獨留在山上直至死亡，違反謹慎責任。

兩名被告嚴汝衡及周正賢，嚴被裁定誤殺罪成，周則被裁定謀殺罪成。(資料圖片)

兩名被告：嚴汝衡（29歲）及周正賢（23歲）。二人被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲）。周早前被陪審團裁定謀殺罪成，依例判囚終身；而嚴則被裁定謀殺罪脫，誤殺罪成，其案今日判刑。

答應幫次被告隱瞞事件

法官判刑時指，根據陪審團的裁決，陪審團必然認為嚴違反謹慎責任，他將事主帶上山讓次被告周正賢有機會下手，離開現場後沒有替事主召救護車，嚴及後從周得知山上發生的事後，仍沒有報警協助事主，更答應幫周隱瞞事件。陪審團必然認為一個合理的常人會預視到有關行為會導致死亡。

官指行兇被告行為恐怖

法官續指，周對事主的所作所為十分恐怖，而事主出事後，周也只顧保護自己；嚴得知事件後，不但容忍周的所作所為，更同意幫忙隱瞞事實，處理事主的物品，讓事主獨留在山上直至死亡。雖然沒證據顯示若事主及早獲得醫療協助，後果會否不同，但事主的確被置於危險，無法獲得協助的環境中，事主最終死亡。

不過，法官考慮到嚴早在開審前已欲認誤殺罪，只是不獲控方接納，再加上案件的複雜性，法官決定給予嚴25%判刑扣減。

指事主裝備交易上不誠實

次被告自辯時所述，事主進行Wargame裝備交易時「不誠實」，曾將裝備抬價，又曾挪用交易的款項，事發前半年，他因買賣無線對講機與事主鬧不快，故打算聯同「午夜郊遊群」的成員作弄事主，讓事主服下安眠藥或酒精飲品，令事主招認「呃人」一事。

次被告曾用鐵通打事主

眾人終決定約事主上山執行「整蠱」計劃。於是當晚次被告先自行上山，稍後時間事主由首被告帶上山，而次被告在躲在草叢中偷聽，當首被告與事主談到有關紛爭時，事主突然發怒，於是次被告現身，惟及後事主動手，繼而發生打鬥，次被告承認曾用鐵通打事主。首被告後來先離開現場，而次被告因認為事主死去，用米袋「笠」事主的頭，並拖他至山邊梯間，但期間次被告失足，與事主雙雙跌下山。

次被告及後爬回山上，再收拾好物品離開。次被告稱在山上與事主打鬥期間，遭事主用硬物及氣槍打頭，又被事主咬及打手臂，他稱上山時沒意圖傷害或殺害事主。事後次被告要求首被告幫忙隱瞞事件，首被告遂拿走了事主當晚帶上山的物品。

案件編號：HCCC43/2019