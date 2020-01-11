【武漢肺炎】陳肇始：將開會討論武漢死亡個案　檢視是否派員北上

中國當局早前公布，武漢不明肺炎初步判定由新型冠狀病毒引起。武漢市衛健委今早（11日）表示，初步診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例有41宗，其中2宗已出院、7宗重症、1宗死亡。醫務人員沒有發現相關病例，未發現明確的人傳人證據。 食物及衞生局局長陳肇始稱，剛才得知武漢出現首宗新型冠狀病毒肺炎死亡個案，今日會跟衞生署、醫院管理局專家召開會議討論有關情況。她多次強調，本港暫時未有出現與武漢有關的嚴重肺炎個案，現時有22宗懷疑個案仍然留醫，情況穩定。

▼常見口罩款式防疫效用▼

+ 4 + 3 + 2

陳肇始今日在商台節目《星期六問責》說，就武漢不明肺炎死亡個案，今日稍後會與專家召開會議討論情況。她表示，國家衞健委通報的消息有用，內地局方於今年1月1日關閉華南海鮮市場後，同月3日已無出現新個案，「對公共衞生監察分析有意義，以傳播性而言係向好。」她續說，資訊沒有顯示病毒有明確人傳人情況。

她又稱，本港的疫情資訊公開透明，暫時未出現與武漢有關的嚴重肺炎個案。現時本港累計有53宗懷疑個案，22人仍然留院，當中大部份人患流感，全部人情況穩定。

陳肇始形容，局方每天「好主動與國家衞健委溝通」，雙方聯繫密切。早前局方已經要求索取新型冠狀病毒基因圖譜，如有進一步消息會立即公布。她又說，現正檢視是否需要作面對面溝通。

▼消委會測試29款口罩性價比▼

+ 25 + 24 + 23

陳肇始：考慮押後非緊急手術

陳肇始說，流感高峰期令病床供應情況緊張，急症科及內科醫護人員所面對的壓力尤其大，必須實行針對性的措施。她表示，為了加快病床流轉，醫管局會按協議將穩定的病人轉送至私家醫院留醫，亦考慮押後非緊急手術。另外，局方會做好社區聯繫，讓院舍盡快接收情況良好的病人。

一般照顧，所有註冊護士都有能力做到

衞生服務界立法會議員李國麟昨日（10日）在會上指，局方聲稱能加開至1,400張隔離病床，變相等於將內科病人放到放科及骨科等病房，擔心醫護人員無法應對。陳肇始回應稱，醫管局將會有適當安排，她坦言外科護士及內科護士屬於不同專科，「要視乎病人情況係點，但一般照顧，所有註冊護士都有能力做到。」

陳肇始說，本港的疫情資訊公開透明，暫時未出現與武漢有關的嚴重肺炎個案。（資料圖片／梁鵬威攝）

▼看戴口罩、除口罩正確／錯誤方法▼

+ 8 + 7 + 6

另外，衞生署衞生防護中心昨公布，一名17歲少年因長期病患，於去年8月入住兒童醫院，並於同年12月27日因其長期病患離世。病人住院期間曾出現肝功能異常，回顧其血液樣本後，發現他對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。陳肇始就此個案說，會立即與專家商討了解情況，研究治療方法。她又說，食環署將展開歲晚清潔大行動，超過20個政策部門亦會嚴陣以待；康樂及文化事務署、社會福利署等將加強清潔設施及教導相關人員防控意識，房屋署亦已加強屋邨清潔。她呼籲市民都不能掉以輕心，應注意個人、食物及環境衞生。