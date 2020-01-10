【武漢肺炎】龍豐集團上水派口罩及搓手液　每日派發9000個

武漢爆發不明肺炎，截至今日（10日）本港累計出現54宗懷疑個案，於疫症陰影下市民爭相購入口罩，市面上「一罩難求」。繼有多間藥房、店舖免費派口罩，連鎖藥房集團龍豐亦宣布於今日及下週三日派發口罩及免洗搓手液，不少市民到場領取。派發口罩的職員稱公司生於北區長於北區，因此希望回饋北區居民，預計今日會於派發完畢後方結束。

職員於上水擺攤派發口罩及搓手液。（陳浩然攝）

不少市民到場領取。（陳浩然攝）

龍豐集團Facebook專頁指，有鑒於近日市面上口罩供應緊張，經連日安排後，集團將於今日（10日）及下週一至三，於上水天平邨，龍琛路及馬會道交界每日免費派發9000個口罩（一包三個），並送出一支免洗搓手液。

龍豐集團於1992年成立，經營連鎖藥房生意，售賣成藥、處方藥、保健品、美容護膚等產品，於本港共有22間分店。龍豐藥房過去曾發生被刑毀案件，2018年11月共有12間分別位於上水、元朗、旺角的龍豐藥房分店鐵閘被人淋黑油，警方拘捕三人；去年7月光復上水遊行，位於新豐路的新龍豐藥房，被示威者拆去招牌及於門口噴上「反送中」字眼。