黃大仙祠年三十晚通宵開放　無因反修例增保安　嗇色園：仙師庇佑

農曆新年將至，每年均有大批信眾於年三十晚到黃大仙祠上頭炷香。 嗇色園黃大仙祠今日（11日）公布於年三十晚上9時開放，予公眾入內等候上頭炷香，當日亦會通宵開放。此外，初一至十五期開會延長開放時間。 過去數月由於反修例爭議，黃大仙區內曾發生多次警民衝突，嗇色園主席馬澤華稱，未有要求警方增添人手，祠方亦會安排工作人員維持秩序，又稱祠廟範圍一向平靜，是獲仙師的庇佑。他稱難預測今年新春到場人數，惟未有期望會高於往年。

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嗇色園黃大仙祠於年三十晚（24日）會通宵開放，同時會於晚上9時開放予公眾入內，等候於子夜上頭炷香。善信當晚可以每一家庭為單位，帶同9枝線香於祠內三個上香點敬奉，包括大殿平台、三聖堂及盂香亭。為顧及公眾安全，祠內會實施單向人潮管制措施及單向參神路線；當晚不會設有跪拜區、求籤區及供品供奉區，故信眾請勿帶同元寶蠟燭、生油、大型香枝及供品入內。

至於初一至初四，祠內會延長開放時間，由過往下午5時延至晚上6時半關閉。而從初五至十六，開放時間則為上午7時至下午6時。因應新春期間人流眾多，黃大仙祠將由初一至十六實施單向人潮管制措施及有指定的參神路線。

嗇色園黃大仙祠於年三十晚（24日）會通宵開放，同時會於晚上9時開放予公眾入內，等候於子夜上頭炷香。（梁鵬威攝）

不會限制善信寫上彩帶內容

至於太殿平台則會於年三十及初一暫停開放，從初二至十五則會由上午8時開放至下午5時半。於初二至整個正月期間（1月26日至2月22日），凡生肖屬鼠、馬、兔、羊、雞的善信可免費入內參拜。新春期間黃大仙祠亦有多項活動，包括可於祈福花牌上掛彩帶、派發揮春、財神等。嗇色園指，不會限制信眾於彩帶上寫上的內容，同時不會限制入內善信的服飾及帶同的物品，但由於屆時人多擠逼，若有公眾帶同大型旗幟入內，會勸籲他們先行收回。

馬澤華稱，未有特別加強保安措施。（梁鵬威攝）

不排除因應失業率情況，部份人前來祈求保佑

嗇色園主席馬澤華稱，於上個農曆新年共有7萬多人次到訪黃大仙祠，惟因應今年的社會情況，從內地訪港的旅客減少，坦言無期望今年到訪人數會較去年多，但不排除因應失業率情況，會有部份人前來祈求保佑，故現時難推算入場人數。因應反修例風波，過去半年黃大仙區內曾發生多次衝突，馬澤華稱未有就此要求警方增添人手，又指已安排工作人員到場維持秩序，並有民安隊及醫療輔助隊等團隊協助。

未有要求警方增添人手 獲仙師的庇佑

他又稱過去衝突均於廟外發生，而警方主要派駐於有事故發生的地方，相信不會有特別措施；他續稱祠廟範圍一向平靜，是獲仙師的庇佑。