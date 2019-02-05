【豬年2019】拜錯太歲怎算？黃大仙祠監院：如契錯老豆　毋須擔心

踏入豬年，一眾善信最關心是否「犯太歲」，若是又如何化解。嗇色園黃大仙祠監院李耀輝指出，主要是先向斗姆元君參拜，其後向當年太歲及自身太歲真心參拜，簡單至奉上一束清香便可。不過每個生肖有五個太歲代表，若善信不慎拜錯怎算？李形容就如「契錯老豆」，毋須擔心會有反效果，只要再補回參拜正確太歲便可。 李耀輝笑言，每年總有三分一生肖犯太歲，是命擋不過，順其自然，只要行善者就不用擔心。

嗇色園黃大仙監院李耀輝笑言，犯太歲是命擋不過，順其自然。（張浩維攝）

肖虎、蛇、猴、豬者今年犯太歲 冋免費參拜

豬年到，相信不少善信最關注一年運程，常言犯太歲多變動，諸事不順，令不少人非常擔心，踏入立春後， 嗇色園黃大仙祠今年按照慣例，予當年犯太歲者免費到太歲殿參拜，即今年肖虎、蛇、猴、豬人士。

監院李耀輝指犯太歲者也無需太擔心，坦言每個人的命運不一，而拜太歲主要讓自己心安理得，如探望長輩講出自己的願望。他比喻說：「就好似許願咁，你誠心啲就更好，就好似交朋友，記得得閒要嚟拜一拜，講一講，先會想幫。」

趕住去跑馬仔別來拜太歲

他提醒善信只要懷著善心誠意，清香一束也足以感動神明，無需太多花巧，「如果好趕住去跑馬仔、去玩就唔好啦，捐錢就唔一定的，無錢唔通捐手指咩！」

農曆新年期間，不少善信到太歲殿參拜，祈求順利。（張浩維攝）

犯太歲「是命擋不過」 要懂「儲福」

李耀輝又說，以觀星曆法來說，每個人有屬於自己運行的星宿，每當一個時間會遇上雜星，而有碰撞即為「有嘢煩」；惟每個人的命運不一，順其自然，因為「是命擋不過」，行善及孝順父母「儲福」最為重要，「儲福好似喺銀行儲錢，你有需要時，就好似喺紅簿仔拎啲錢出嚟咁，正所謂孝感動天，一孝擋三災，對減低惡運最好。」

每年都有四個生肖犯太歲，李直言：「每年即有三分之一人犯太歲，你做好事嘅你就唔使驚，如果要有血光之災，你要避呢，避就避唔到，但做好事就會減低傷害。」

拍攝當日不時有善信前來還太歲。（張浩維攝）

+ 5 + 4 + 3

拜太歲可以好簡單 拜錯要怎算？

坊間有多個拜太歲方法，李耀輝說，主要是向斗姆元君、其後向當年太歲及自身太歲真心參拜，就算只有一束清香也可，並無特定方法，但要提醒，每個生肖均有五個太歲代表，若有善信不慎「拜錯」，也無需過於擔心。李說：「拜錯就好似契錯老豆，無心之失唔會有反效果，但知道錯咗就要再去拜返會好似。」另外，他提醒拜太歲並非「攝太歲」，「攝」即為道士們從中獲利，非為祈求必要，可多加留意。

每年新春均有大批善信到嗇色園黃大仙祠參拜。（張浩維攝）

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