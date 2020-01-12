【逃犯條例】何漢權：部分青年激進因不認同國家　倡高中必修中史

反修例風波持續多月，至今逾7000人被捕，當中不少為學生。教育評議會主席、國史教育中心校長何漢權今（12日）出席商台《政好星期天》時表示，不會怪責年輕人，惟認為部分青年較為激進，是出於不認同自己國家。他提到，認識歷史有助了解國家發展、國情，更可鑑古知今、建議高中亦應將中史列為必修科。

何漢權在節目上提到，年輕人認識國家歷史，有助了解國家發展、國情、國學文化等，強調過去有一定的參考價值。他又指，在歷史的洪流中，有文化大革命、六四等不開心事件，但亦有改革開放等偉大的進程，讀歷史有助鑑古知今。

他認為，台灣、香港、中國近十多年有政治化趨勢，刻意忘記歷史發展，又批評有政客「以政治蓋過歷史」。他建議，高中亦應將中史列為必修科，無需設考試，主要為教育學生。

何漢權認為，年輕人認識國家歷史，有助了解國家發展。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

對於年僅13、14歲的初中生在反修例示威中，因堵路、藏有汽油彈被捕，他直言不會怪責年輕人，理解他們「有佢哋嘅熱情、激情」，又指他們是出於身份認同、自我價值，「唔認同中國」。作為老師，他指會以歷史教育學生，令其反思身份認同問題。



衝突持續，被問及對未來出路時，他認為：「日光之下無新事」，對香港、國家感到樂觀，中華文化流長，「美國現時更要圍堵、打壓中國」，文化可延續至今有其韌性。