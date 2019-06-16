【逃犯條例】田北辰：我盡晒力　何漢權指反映林鄭無汲取歷史教訓

政府昨天（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，一直主張「港人港審」的實政圓桌立法會議員田北辰今天出席電視節目時，形容政府暫緩修例是「神蹟」，又明言自己已「盡晒力」。對於上周日民陣稱103萬人參與遊行，田北辰直言不相信有外部勢力介入，「話有外部勢力？幾萬人就有可能，幾十萬人咁嘅天氣焗曬？荒天下之大謬！」 教育評議會主席何漢權表示，今次事件反映特首林鄭月娥沒有汲取16年前《基本法》23條立法失敗的歷史教訓，認為林鄭宣布暫緩是釋出很大善意。對於有指警方使用過分武力，何漢權認為學生衝擊立法會是暴力，在上周日和上周三的衝突中，第一個流血的人也是警察，形容警方是以寡敵眾，反問「誰無父母？警方無受傷？」

郭榮鏗促林鄭撤回暴動的定性。（資料圖片／盧翊銘攝）

田北辰籲郭榮鏗把榮耀歸主 郭榮鏗：無死人才是神蹟

田北辰今天出席港台節目《城市論壇》，他指由政府提出修例的第一日開始，自己一直對修例很有意見，並提出不同理據，質疑修例為何要與台灣殺人案並行，又質疑為何要把議案直上大會。對於昨天政府終暫緩修例，田北辰明言「我已經盡晒我嘅能力」，又形容是一個神蹟，籲同場的公民黨法律界議員、同為基督徒的郭榮鏗把榮耀歸主。

田北辰指出，上周日民陣指有103萬人參與遊行，警方稱有24萬人，他認為政府內部「估唔到」。對於有指是外部勢力介入遊行，田北辰明言不相信：「話有外部勢力？幾萬人就有可能，幾十萬人咁嘅天氣焗曬？荒天下之大謬！」

郭榮鏗表示，上周三警察向學生開槍，到昨晚有市民以死控訴，反問：「點解要有人流血、有人死，政府先有反應？」他又表明不會接受暫緩的決定，明言：「自由的代價是永恆的警惕」，若政府不完全撤回修例，香港的自由永遠都會受壓力和破壞。

對於田北辰籲他把榮耀歸主，郭榮鏗指自己非常感恩，看到很多教徒發聲表態反對修例感到非常開心。他稱周三在立法會內，看到警員猶如「打war game」，無死人才是神蹟。

何漢權表示，今次事件反映特首林鄭月娥沒有汲取16年前《基本法》23條立法失敗的歷史教訓，認為林鄭宣布暫緩是釋出很大善意，又稱自己對於社會撕裂感到「好唔開心」。對於有指警方使用過分武力，何漢權認為學生衝擊立法會是暴力，上周日和上周三的衝突中，第一個流血的人也是警察，形容警方是以寡敵眾，反問「誰無父母？警方無受傷？」

城大學生會臨時行政委員會署理外務副會長邵嵐反駁何漢權的說法，指警方上周日和上周三「打學生」，「唔明呢個點解係善意」。她希望警方聽從何漢權的呼籲，不要以警棍毆打參與今天遊行的學生，又明言：「慶幸何老師（何漢權）唔係我嘅老師，想像唔到一個老師看到學生被打，都仲可以講出呢番言論！」她指遊行一直和平有序，要求林鄭月娥必須撤回暴動的定性。

郭榮鏗亦促林鄭撤回暴動的定性，又指出參與和平示威的人不應被控暴動罪，認為林鄭有權選擇是否接受警方的定性。若林鄭接受上周三是暴動，示威者需面對的後果是非常嚴重。田北辰則認為，是否屬於暴動，應交由法庭裁決。