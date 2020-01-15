1.3億頭獎六合彩周四攪珠　一文看清11次億元攪珠最旺及最冷號碼

六合彩本周日（12日）晚攪珠又無人中頭獎，8,500萬元多寶撥入下期攪珠，多寶累積至9,580萬元，馬會順延至周四晚（16日）攪珠，估計頭獎10元一注獨中，可得1.3億元，過超級肥年。 翻查馬會紀錄，六合彩出現1.3億元頭奬基金並非最多一次。最多是2016年5月10日，頭奬基金達169,319,560元（近1.7億元），結果有2注中。回顧過往11次億元六合彩攪珠，有9次都即有幸運兒中頭獎，最經典是首次億元頭獎六合彩，印度裔港人Jagpal Singh成為「幸運星」，他更公開展示獲得4,451萬元頭獎的彩票，一時成為傳媒追訪對象。 11次億元六合彩攪出號碼統計顯示，最旺是30號，其次為32號；4、14、24等共七號碼，則有待「零」的突破。

十大幸運投注站之一的中環士丹利街投注站，近日不少中環人入內買六合彩票。（黃金棋攝）

首次億元頭獎六合彩 「幸運星」高調受訪

由於再度出現億元頭獎獎金的超級六合彩，馬會昨晚（14日）不設攪珠，延至周四晚（16日）舉行，以便有更多時間讓市民下注。

歷來過億元的六合彩次數並不多，未計周四即將舉行的攪珠，馬會歷年共出現11次頭獎基金達1億元或以上的攪珠，其中9次都有人中頭獎，另外2次則到下期攪珠才有人中，而最近4次則都有人中。

「幸運星」Jagpal Singh中六合彩頭獎，「無懼」接受訪問成佳話。（網上圖片） 馬會於2010年更改六合彩每注投注金額一倍至10元後，2011年5月20日攪珠是首次出現預計頭獎派彩額超過1億元，因此極為觸目。該次共有三注中頭獎，瓜分約1.5億元頭獎獎金，每注派彩4,451萬元。其中一名「幸運星」是攪珠當晚，重返購票的北角馬寶道投注站，並高調接受傳媒訪問的Jagpal Singh，他是罕有「無懼」接受訪問的六合彩頭獎幸運兒，只投注40元便發了橫財。

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+ 11 + 10 + 9

去年豬年新春金多寶頭獎基金高達1億元。（資料圖片）

今期投注是否有心水？「7、30、32、33、40、43、49」這個組合不妨考慮；「1、4、5、9、14、17、24」則可能是「必輸選擇」。

上述兩組號碼是統計11次億元頭獎六合彩攪珠結果，當中最旺是四度攪出為正選號碼的30號；32都出現四次，但其中一次為特別號碼，因此屬次旺；7、33、49也三度為正選號碼，40及43雖均出現三次，但也因中一次為特別號碼而輸了半個馬位，但比同被攪出三次、當中兩次為特別號碼的31略旺。

有七個號未曾在該11次億元六合彩攪出，即「1、4、5、9、14、17、24」未知周四晚會否出現零的突破。當中有三個是「4」字相關，即4、14及24，而34及44則分別為正選號碼一次及兩次。

六合彩自2002年7月4日增至49個號碼以來，按馬會的統計顯示，49號為最旺號碼，共攪出412次，其次為攪出409次的10號。當中24雖然諧音意頭不好，但卻是第五旺號碼，共攪出394次，比攪出399次的22及30少5次。