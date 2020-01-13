【台灣大選】教授：反修例谷「恐懼票」　國民黨支持者也反韓國瑜

2020年台灣大選結束，競逐連任的總統蔡英文總得票達817萬，以265萬票擊敗主要對手韓國瑜，亦打破台灣自1996年開放民選以來最高得票紀錄；同日舉行的立法院選戰中，民進黨在區域加不分區立委總席次達六成，再次實現完全執政。 從香港移居到台灣的國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業，今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，選舉結果反映「催谷咗好多恐懼票」，即使國民黨支持者也未必認同韓國瑜的親中態度。

2020年台灣大選結束，民進黨候選人蔡英文以817萬票，戰勝國民黨候選人韓國瑜，再次當選台灣總統。（資料圖片／洪嘉徽攝）

蘇偉業說，在總統選舉中，民進黨蔡英文以265萬票拋離國民黨對手韓國瑜，形容「國民黨成個勢蝕晒，尤其喺南部」；反而在分區及不分區立委選舉「唔見得國民黨係咁慘」，席位未見大幅減少。他稱，此結果反映民眾選立委及選總統的心態有一定分裂，即使支持國民黨，也反對韓國瑜當選總統。他相信此結果與韓國瑜的親中態度有關。

蘇偉業認同香港反修例運動是蔡英文大勝的催化劑，為民進黨「催谷咗好多年青票」。他表示選舉結果振奮人心，「覺得華人最後可以直選總統嘅陣地，好似抵抗到大陸入侵。」，令港人心理上得到安慰 。至於民進黨是否會積極幫助近月「流亡」台灣的港人，他稱民進黨「表面上不會主動激嬲中共」，政策上不會有太大變化。