【台灣大選】早預言會「輸蔡」？　網民：韓國瑜IG帳號暗藏玄機

2020台灣大選11日落幕，蔡英文成功連任總統，作為國民黨候選人挑戰大位的高雄市長韓國瑜敗選。 在選後，眼利的網民發現「天機」，原來韓國瑜的Instagram帳號在選前就「預言」將會「輸給蔡英文」，調侃道原來韓國瑜「最大的敵人是自己」。

韓國瑜陣營曾推出手舉蔬菜的T恤，鞏固「賣菜郎」形象。（網上圖片）

有台灣網民發現，韓國瑜在IG的帳號「vegetable.han」，英翻中為「蔬菜．韓」，諧音為「輸蔡．韓」，似乎早就透露了這次的選舉結果。不過，韓國瑜因發迹於台北農產運銷公司，稱自己是庶民「賣菜郎」，陣營還曾推出手舉蔬菜的T恤，或許才是IG名稱選用「vegetable.han」的原因，只是這次總統大選結果真的輸了，才讓網民發揮創意聯想。

許多網民看到後，紛紛笑說「他的幕僚才是終極間諜」、「國家機器動得很厲害」、「防了很多人，就是沒防到自己」、「這根本是反串等級了」。

事實上，先前就有疑似支持蔡英文的網民用「蔬菜英文」私訊韓國瑜，從對話記錄看到，該名網民說「國瑜你好，我教你一個一個英文單字vegetable（蔬菜），1月11日開票之後，應該會很多媒體問你，蔬菜英文怎麼講」，引發熱議。

而在大選前的1月7日，台北市議員童仲彥就曾於Facebook上宣布推出「預知總統大選結局」的T恤，上面印着韓國瑜的IG帳號，更表示此T恤是「限量版」。

曾說「沒選上考慮搖飲料」 高雄冰店：歡迎切磋

韓國瑜選前還曾在IG發文「沒選上我考慮要去搖飲料（按：當飲料店店員）了」，照片中的他坐在車裏喝珍珠奶茶，不過一些網民當時卻回應「不考慮好好當市長嗎？」、「現在可以開始學了」。

而韓國瑜真的敗選後，高雄知名冰店「常美冰店」周日（12日）在Facebook專頁表示，「恭喜我大高雄甜點涼水冰品界多了一枚生力軍」，歡迎韓國瑜一起相互切磋開店心得。更表示若韓國瑜想加盟，「念在他曾當了4個月的高雄市長，努力爬樹鋪路清水溝的份上，我們肯定會無私的開班授課教導。」再度引發不少網民討論。

（綜合報道）