【逃犯條例】7泛民議員涉與建制派衝突案　准押後待梁國雄案裁決

七名民主派立法會議員及前議員，涉在去立法會《逃犯條例》修訂法案委員會會議，與建制派議員起衝突，被控違反《立法會權力及特權條例》。案件今（13日）再於東區裁判法院提堂，控方指長毛搶文件案與本案的法律爭議有關，申請押後案件至8月28日，以候上訴結果。

梁國雄被控搶文件案，被裁判官指控罪不洽當。（資料圖片）

被告：朱凱廸、陳志全、梁耀忠、范國威、林卓廷、區諾軒、郭家麒被指在去年5月11日審議修訂《逃犯條例》的法案委員會會議上，妨礙議員開會，觸犯立法會《權力及特權條例》第19條。

梁國雄案5月聆訊

控方指，由於前立法會議員梁國雄搶文件案中涉及的法律議題與本案有關，惟法庭於本年5月12至13日才處理該案的上訴，故申請押後案件以待上訴結果。

在該案中，梁國雄被指在一次立法會討論橫洲事件的委員會會議上，搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，因而被控藐視罪。然而案件在西九龍法院審理時，裁判官認為有關控罪不適用於在任的立法會議員，裁定控罪無效。律政司不服，而提出上訴。

泛民議員案押後至8月再訊

辯方不反對申請，案件終押後至8月28日再訊，眾人可以原有條件保釋。7名人在庭外會見傳媒，其中范國威表示不會認罪，又稱對事件無怨無悔，亦對司法打壓已有心理準備，將來會繼續進行議會抗爭。

案件編號：ESCC2514/2019