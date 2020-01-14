都爹利街煤氣燈完成復修重開　專家：料無損文物價值

颱風「山竹」兩年前襲港，本港多處災後滿目瘡痍。天災無情，於中環都爹利街的石牆樹不敵颶風倒下，並摧毀著名煤氣燈及花崗石梯。 經過一年多時間，煤氣燈及石梯終於完成復修，並於日前重新開放。當中被壓毀的花崗石扶手已重現舊貌，當日被壓毀的三枝煤氣燈亦已還原。 前古諮會成員、港大建築文物保護課程學部主任李浩然稱，修復工程保原貌，亦沿用其舊有的材料，因此無損古蹟的文物價值。

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於2018年颱風「山竹」期間，位於中環都爹利街的一棵石牆樹不敵強風塌下，壓毀都爹利街逾百年的法定古蹟，包括三盞煤氣燈、一整排的燈籠形、花崗石欄杆。其後古蹟辦曾派員視察古蹟情況，並稱於負責管理的路政署清理塌樹後，檢視古蹟損壞情況及擬備合適的修復方案。

石梯外貌不變

記者曾於12月初到訪石梯，當時石欄仍被圍封，而煤氣燈已重新豎立，惟有膠袋將其封起。記者周一（13日）重返都爹利街，石梯上原有的圍板已拆去，可見呈燈籠形的花崗石欄杆回復舊貌，至於已被壓毀的三枝煤氣燈亦重新豎立，玻璃燈泡同樣完成修復，外貌與過往相差無幾。

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專家：修復過程須時 屬正常長度

前古諮會成員李浩然早前亦曾到訪都爹利街石梯，他稱今次修復工程能保存古蹟的文物價值。他解釋，除能還原煤氣燈及石欄的原貌外，同時亦採用舊有的建築材料。他稱，古諮會曾透露復修前，須按照國際標準制定保育計劃書，更找到當年建造煤氣燈的英國製造商修復碎裂的配件。

他說，據了解大部分煤氣燈的碎件均能成功復修及安裝，惟部分石欄杆碎裂程度嚴重，無法使用原有材料。此外，古諮會於重開前，須與煤氣公司相討重新著燈的安排，加上須與管理燈柱的路政署交涉，延長修復過程。

都爹利街石階在1875年至1889年間已存在，石階兩端的四盞「雙燈泡羅車士打款式」煤氣路燈，在1967年起成為香港僅存可為街道提供照明的煤氣路燈，現仍由香港中華煤氣公司操作，並於1979年列作香港法定古蹟。

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