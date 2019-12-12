古諮會支持大館已婚警察宿舍復修方案　都爹利街煤氣燈即將重開

古物諮詢委員會於今日（12日）開會，通過將前救世軍葵涌女童院其中三幢建築物評為擬議二級歷史建築，及將銅鑼灣孔聖講堂評為一級歷史建築。 另古諮會亦討論稱為大館的中區警署建築群已婚警察宿舍（第四座）復修方案。馬會代表重申，會盡量保留拆卸下來的磚牆在新樓內重用，木梯和花崗岩石梯拆卸後會以新方式呈現在大樓內，預計明年第3季施工，至2023至24年完工。

救世軍葵涌女童院自1994年起荒廢。（相片由「香港隅地」提供）

位於葵涌梨木道的前救世軍葵涌女童院於1930年代後期至1940年代初起興建，業權由私人擁有。建築物由1971年至1994年間曾為女童院用途，其後一直丟空至今。救世軍去年以億元出售業權，新業主華信地產財務早前向城規會申請，將女童院改建為安老院舍，當中僅保留女童院的主大樓及小教堂，而擬建安老院舍將提供140個床位。

孔聖講堂建於1935年，同樣由私人擁有建築物的業權。孔聖講堂位於孔聖堂中學內，建築仿照山東孔子古廟，作推廣儒學之用。其後於1939年曾開辦兒童健康院，後於1941年因二次大戰而停辦。

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馬會代表透露，復修方案保留了大樓外牆，可彰顯大樓與其他樓宇的歷史，亦能保留原有街道氛圍。大部分古諮會委員都同意馬會提交的新方案，有委員指現場情況的確惡劣，認為現有計劃已是比較可行。

馬會慈善及社區事務執行總監張亮指，新牆會以不用方式堆砌，與舊牆作識別。而大樓日後會用作訪客中心，樓上則會作非牟利機構的表演場地。復修方案下一步會交政府部門審批，預計明年第3季施工，預計要花3年時間至2023/24年完工。

另外，古蹟辦亦交代在去年颱風山竹襲港期間被吹毁的古蹟中環都爹利街煤氣燈及花崗石梯，指因為燈柱損毀嚴重，其中一枝燈柱斷成3截，石階裂成200多件構件，希望盡量用原材料和技術復修，故聯絡了原來生産商進行評估，現時已差不多完成復修，預計今年聖誕前有望重開。