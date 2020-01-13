【武漢肺炎】華婦泰國確診　旅行團料如期出發　泰國通：未見恐慌

泰國政府衛生部門今日（13日）公布，當地發現首宗「武漢肺炎」新型冠狀病毒的感染個案，患者為一名61歲中國女遊客，目前已康復，預計數日後返回中國，成全球首宗新型冠狀病毒輸出個案。 不少港人趁農曆新年假期到泰國遊玩，有本地旅行社表示暫未收到旅議會指引，估計新型冠狀病毒在當地仍在可控制範圍，暫未計劃取消有關旅行團。泰國旅遊達人胡慧沖表示，泰國傳媒沒有大篇幅報道相關新聞，故當地人沒有出現恐慌情緒。 有在當地工作人士表示，暫未見特別的防疫措施及口罩搶購潮，「泰國人在這（防疫）方面意識不強」。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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中旅社12新年泰國團料如期出發

據報該名女遊客在1月8日從武漢飛往曼谷，抵步後就在機場遭檢測出發燒等疑似徵狀後，送往附近醫院治療。她目前已康復，再沒有發燒等徵狀，若醫生批准，預計可以在數日後返回中國。當局亦監測16名在航班上與患者有較近接觸的人士，安排他們接受檢測，未有發現感染新型冠狀病毒。

泰國是旅遊熱點之一，中國旅行社自由行業務中心副經理楊世鑫表示，年三十至年初四將有12個泰國團，暫未見有顧客就感染情況作查詢，今日亦未收到旅議會指引，估計患者情況未算嚴重，仍在可控制範圍，相信行程如期進行。中旅社亦有辦內地團，楊指過去部分行程或會途徑武漢，自去年11月起已沒有，但指會提醒團友帶備口罩、消毒濕紙巾等，亦要求內地地接社加強衛生，提供公筷等，亦避免去高危地方如菜市場。

泰國通胡慧沖：曼谷街頭十分之三人戴口罩

現時正在曼谷、有「泰國通」之稱胡慧沖表示，泰國的傳媒並沒有大篇幅報道相關新聞，故當地人沒有出現恐慌情緒，公共場所也沒有見到消毒等防疫措施。他指，現時曼谷街頭確實有人佩戴口罩，比例約十分之三，但大多是因為當地空氣污染較嚴重。他認為，雖然泰國人來人往，但未知是否因為泰國氣溫較高，病菌或難以生存，故從來沒有成為疫病「傳播中心」。農曆新年將至，多港人出遊泰國，他表示，當地購買口罩十分方便，目前來說不用擔心會出現口罩斷貨的情況。

距離曼谷約一小時車程的春武里府，當地製造業公司員工向《香港01》記者透露，只看到新聞，暫時沒有見到特別的防疫措施，在公眾場合佩戴口罩的人數不多，當地亦沒有湧現口罩搶購潮。曾在當地工作兩年多的中國員工陳小姐表示，「泰國人在這（防疫）方面意識不強」。

「不想去」未成保險索償理由

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，即使即將出發的目的地出現感染新型冠狀病毒確診個案，能否放棄行程及索償，首先要看本地或當地有否發出外遊警示，以及航空公司有否因擔心疫症蔓延而取消航班，另外亦要視乎購買的旅遊保險有否涵蓋有關疫情條款。他說，若單純因看見新聞而不想繼續行程，不構成保險索償的理由。