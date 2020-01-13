【武漢肺炎】許樹昌：病毒非沙士變種　本港一周內可作針對性測試

武漢自去年底爆發不明原因肺炎，截至昨日（12日）累計有41宗病例，一人死亡。中國疾病預防控制中心及中國科學院昨日將致病的新型冠狀病毒數據，上載至基因庫，病毒在顯微鏡下的影像曝光。 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（13日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，新型冠狀病毒的基因排序組合與沙士有近8成相似，但並非沙士變種而成，暫時未能確認可用哪種抗病毒藥物。他又稱，現在中國局方公開了基因圖譜，相信本港能在一星期內進行針對性快速測試，百分百確認懷疑個案是否患上武漢不明肺炎。

武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治愈出院6例，在治重症7例，死亡1例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

許樹昌稱，致武漢不明肺炎的冠狀病毒屬於全新病毒，雖然與沙士同屬Beta型病毒，基因排序組合亦與沙士有近8成相似，但並非由沙士變種而成。他表示，現時的治療方法只屬支援性，譬如「呼吸唔到就用呼吸機」， 未能確認可用哪種抗病毒藥物。

許樹昌：病毒絕對不是好輕微

他續說，新型冠狀病毒的感染力及殺傷力不能從基因排序得知，需要更多時間研究；但他強調，武漢不明肺炎的嚴重個案有接近兩成，「絕對不是好輕微」。雖然暫時病毒未有人傳人證據，他提醒市民不能輕視病毒，過年回鄉探親時，必須保持良好個人衞生，千萬不要進食野味。

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本港只有三分二的懷疑個案能找到病因

許樹昌說，中國疾病預防控制中心及中國科學院公開基因圖譜，對世界各地的實驗室有很大幫助，因為可以由此研發針對性的快速測試，大大縮短診斷時間。他預計本港能在一周內進行針對性快速測試，屆時測試結果將會更「穩陣」，能百分百確認懷疑個案是否患上不明肺炎。他透露，暫時香港有三分二的懷疑個案能找出病因，小部分懷疑個案因病徵太輕微，「咩都搵唔到」。

他續說，中國局方需要追溯病毒來源，相信現在有了基因圖譜，能較容易在動物基因找出線索。他稱，要截獲病毒來源才能控制疫情，「未搵到都唔會話完全無事」，又引世衞標準指，在病毒潛伏期兩倍的日子內沒有新增個案，疫情方算得以控制；而現時不明肺炎的14天潛伏期只是參考沙士及中東呼吸綜合症，未必準確。

許樹昌說，新型冠狀病毒的基因排序組合與沙士有近8成相似，但並非沙士變種而成。（資料圖片）

許樹昌：有時睇內地傳媒報道 先拎到啲資料

許樹昌是衛生防護中心轄下的新發現及動物傳染病科學委員會及感染控制科學委員會成員之一，近日與中國局方交流頻繁，談及中港兩地通報情況差異，許樹昌表示「香港人比較心急，但內地儲到咁上下資料先公布」，坦言有時候是透過內地傳媒報道，才能得取資料。

港府今派出代表團到武漢，參與國家衞健委安排的工作考察，代表團成員包括食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、以及醫院管理局總感染控制主任賴偉文。他期望代表團能直接從官方渠道獲取更多資料，包括受感染個案的年齡組別、播毒中介動物、潛伏期等。