【和你lunch】百人置地廣場響應中環「和你Lunch」 　高叫口號

反修例運動至今持續逾7個月仍未平息，有網民今日（14日）於中環置地廣場發起「和你Lunch」，下午1時起近百人聚集，響應市民於置地廣場中庭內高呼「五大訴求 缺一不可」等口號，又高唱《願榮光歸香港》歌曲；亦有市民派發寫上抗爭口號的揮春。至下午約2時，聚集人士和平散去，期間於畢打街有至少3輛警車戒備。

有網民今日（14日）於中環置地廣場發起「和你Lunch」，下午1時起近百人聚集。（黃金棋攝）

足本重溫，請點擊影片。

網上文宣可見，中環及九龍灣的活動均於1時開始。其中九龍灣的「和你Sing」將在零碳天地舉行，預計會唱多首中英文歌。

今日再有網民發起在中環舉行「和你Lunch」，市民除於中庭聚集外，亦有市民於其他樓層參與，估計期間有近百人聚集。參與人士大部分戴上口罩，亦有人攜帶自製的標語及旗幟到場展示。

有市民就帶備揮春到場派發，上面寫有的並非傳統祝賀語，而是抗爭運動中的口號，如「兄弟爬山」、「各自努力」等。林同學和黃同學考試放學後便趕赴中環參與「和你Lunch」，林同學指二人一直都有參與，之後亦一定會繼續，認為「場運動都未完，無可能咁快唔參與」。

黃同學指，「和你Lunch」是個很好的宣傳途徑，如下周日（19日）的遊行亦可在今日的活動宣傳。他又指，雖參與「和你Lunch」或犧牲少許溫習時間，但「本身成績好，就算參與活動都唔驚」。其後參與市民呼籲其他人下周日遊行，最後於下午2時和平散去。