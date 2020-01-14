申訴專員教育局多年無審批私校債券等費用　促教育局訂審批機制

現時不少私校和國際學校除收取學費，亦會要求家長購買債券，或支付建校費、提名權費等以籌集資金，金額最高可達數百萬元。 申訴專員公署今日（14日）發表調查報告，批評教育局多年來一直沒有按《教育規例》審批私校收取可退還的債券等費用，視之為學校與與家長間的私人財務安排，做法與《教育規例》矛盾。另，促請教育局盡快制訂審批機制，並建立數據庫以全面掌握情況。

申訴專員公署批評，教育局多年來一直按早年的法律意見寬鬆解讀《教育規例》，更視私校收取可退還的費用，是「私校與家長之間的私人財務安排」。公署調查期間指出做法與《教育規例》規定有矛盾，教育局徵詢法律意見後，才同意應審批私校收費。

申訴專員趙慧賢直言，教育局需「與時必進」審批私校收取的其他費用，特別是各校收取費用原因不同，教育局有必要逐個個案審批，而校方應在教育局批准收費後才可收取相關費用。由於私校自付盈虧，因此即使私校列明收費可令學生有優先取錄機會亦沒問題。

另外，公署指出，教育局未能清晰交代審批私校不可退還的其他費用的機制和程序，要求教育局盡快制訂有關機制，並盡快向私校及相關持份者公布，另外亦應建立數據庫，以全面掌握有關情況。

申訴專員公署審視教育局審批直資和私校加學費的情況，當中並無發現違規情況。現時學校申請加學費需向教育局申請，並提交加學費理據、學校財政狀況，事前亦需諮詢家長。

過去五年，直資學校只有一宗加學費申請被拒，私校有五宗申請被拒。教育局亦在2018年起，要求大幅加學費的學校提供詳盡資料證明有實際需要，及要求學校先諮詢家長，即使個別學校學費加幅接近兩成，教育局亦有詳細交代批准原因，認為教育局沒有不當之處。