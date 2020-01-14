私校收費五花百門　升學專家：教育局審批私校雜費應增透明度

本港著名國際學校學費不菲，但一位難求，為了提加子女入讀機會，不少家長都會購入學校債券或本金券（Capital Note）等，由於過往教育局沒進行審查或監管，每校收費及形式不一，甚至價格每年都會變動，收費由數萬至數百萬元不等。 申訴專員公署今日（14日）發表調查報告，批評教育局多年來未有按《教育規例》審批私校收取可退還的各種費用，促教育局盡快制訂審批機制及建立數據庫以全面掌握情況。教育局回應稱會認真研究如何跟進，以制訂更全面的審批機制。 教育界立法會議員葉建源及升學專家梁永樂均相信，措施有助增加透明度，讓家長及公眾知悉私校收取其他費用的情況，惟梁永樂直言，私校屬自由市場，相信教局審批亦難影響其他收費的水平。

申訴專員公署今日（14日）發表調查報告，批評教育局多年來未有按《教育規例》審批私校收取可退還的各種費用。（申訴專員公署報告）

葉建源：有家長賣樓以購買提名權

教育界立法會議員葉建源表示，一直關注私校及國際學校收取高昂雜項費的問題，他相信申訴專員建議，可令教育局檢視學校收取的雜費或其他費用是否「收得其所」。他解釋，部分學校獲政府批出土地，只須繳付象徵性租金，卻在學費以外，再收取高達「天文數字」的費用，個別家長更不惜賣樓套現，購買提名權增加子女入讀機會，即使部分學校會在學生畢業時退回費用，亦不會包含利息，意味學校有機會利用收取費用投資牟利，有以公帑牟利之嫌，政府應加以監管。

升學專家：炒賣提名權並不罕見​



升學專家梁永樂則形容，現時私校是「無人規管」狀態，收費五花百門，收費標準及方式不一，受歡迎學校的提名權被炒賣並不罕見，相信新做法可令各校的收費變得透明，方便家長了解子女入讀實際所需的大約費用，可事先了解及比較，衡量家庭的承擔能力。

惟他直言，教育局即使設審批機制及數據庫，只有助增加透明度，實際難以動搖貴族私校的收費水平，「私校是自由市場，由家長決定供求。」