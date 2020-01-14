申訴署專員批違地契放桌椅　中信大廈情況未改善

部份商場須按地契提供公共行人通道或公共廣場。申訴專員公署今日（14日）表示，在過去五年間，地政處共發現65宗違反地契作商業用途的個案，但處方只向一個商場追收豁免費，料無主動追收豁免書的個案涉億計元。 根據公署提供的圖片所示，其中一個涉事商場疑為金鐘中信大廈，公署批評，地政處10個月再巡查時，才向業權人發警告信，即使期限屆滿後情況持續，卻無「釘契」。記者今日到場觀察，發現問題仍然持續。

記者到金鐘中信大廈視察，現場環境與公署所示的照片吻合，情況未見有改善。（王潔恩攝）

申訴專員公署表示，根據地契，有商場的公共通道旁有數間食肆，而公共通道放置了多張桌椅。公署稱，當區地政處2014年巡查時發現「違契商用問題」，但無採取執管行動，10個月後才向業權人發警告信。

公署續指，當區地政處在警告信期限屆滿兩個月後，才到商場覆查，遠超於一般個案的一至三星期時限。而警告信期屆滿後情況仍然持續，並無將警告信送往土地註冊處「釘契」，使問題仍然存在。

拖延多時情況未改

申訴專員公署未有明確表明涉事商場，但記者根據公署提供的圖片，到金鐘中信大廈視察，現場的天花板及光管亦與公署所示的照片吻合。就現所見，通道上仍然放置了多張桌椅，不少顧客光顧旁邊的餐廳時，會在通道上的桌椅用餐。

地政總署回覆查詢時指，地政總署整體上同意申訴專員調查報告的內容及建議，署方會因應報告中的建議，檢討對私人發展項目中商場內的公共通道及廣場，被指違反地契條款用作商業用途的執管工作。

署方又指，由於地契屬私人契約，「違契商用問題」屬民事責任而不涉及執法及檢控，故未能根據現有地契就違契個案向有關業權人徵收罰款。