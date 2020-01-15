【武漢肺炎】有個案或屬人傳人　醫生：新病毒傳播效率料低於沙士

港府代表訪武漢考察當地防疫工作後，今日（15日）交代當地部份個案情況。衞生防護中心透露，其中兩個病人是兩夫婦，在涉事濕街市工作的丈夫發病後數日，無到過街市的妻子亦發病，不排除是人傳人個案。
有呼吸系統科醫生認為，該個案表面證據指向人傳人，但按目前內地公布的數據，41宗確診病例僅得1宗或屬人傳人，較2003年「沙士」時最極端1人可傳播病毒予3個人為低，估計病毒在社區較難大規模擴散。
張竹君承認，目前未能完全排除新型病毒人傳人的風險。（李澤彤攝）
衞生防護中心：即使有人傳人 料持續的風險不高
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上，講述部份確診染新型冠狀病毒的患者情況及發病史。目前41宗確診病例當中，有兩宗屬家庭群組個案，一組是兩夫婦，先生在發現眾多病例的華南海鮮市場工作，率先發病，其太太無去過市場，相隔5日後才發病，料由先生發病才傳染予太太，因此有機會屬人傳人個案，但涉事市場的地下、桌面及手套樣本均驗出新型冠狀病毒，張竹君承認未能排除透過受污染的物件傳播病毒的可能性。
另一組3人，是父、子、姪關係，一起生活並一同經營店舖，三人病發時間很接近，有機會屬「共同曝露」。
張竹君續稱，內地正追踪病人的密切接觸者，人數有逾700人，當中超過400人是醫護人員，目前未有接觸者確診個案。張相信這個現象顯示，即使有人傳人的情況，持續的風險亦不高，「是否很容易人傳人呢？又不能這樣說。」
梁子超指根據當局公布的數據，新病毒在社區大規模擴散的風險料較低。（資料圖片）
料社區擴散機會低 仍需更詳細數據評估傳播風險
香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，上述兩夫妻的個案表面證據指向人傳人，但亦可能經物品傳播，如太太曾處理丈夫受污染的衣物等，現階段難以百分百肯定傳播途徑。他續指，根據內地公布的資料，現時41宗確診病例僅一宗或屬人傳人，意味病毒的傳播系數、即傳播給其他人的效率較低，意味病毒在社區大規模擴散的機會較低。
目前當局未詳細公布700幾個密切接觸者當中，有幾多人是確診病人的家屬，梁子超表示，要知道詳細數據才可以評估相對的傳播風險，他引述2003年沙士期間，初期的「超級帶菌者」可以由1個病人傳染予3個人，而中東呼吸綜合症（MERS）的傳播系數低於1，今次的新型病毒從當局公布的數據上看，更是遠低於1。
不過梁子超認為，人傳人的疾病仍有眾多變數，包括病毒在人體身上會否出現變異、有無特定環境如在醫療環境之中，病毒較易入侵人體、有無特殊的人較易受感染、處理動物的方式不同會否令病毒傳播、會否有超級帶菌者出現等，都是未能排除的因素，仍需小心應對。