【武漢肺炎】食衛局代表返港　透露街市有竹鼠、蛇、獾、刺猬

因應武漢出現不明肺炎，食物及衞生局副局長徐德義於1月13及14日率團到武漢參與考察後，今日（15日）上午於食物及衞生局召開的專家會議上，就武漢肺炎病例群組個案的工作考察作出匯報，下午會見傳媒講述最新情況。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生稱，據她所知涉事的武漢華南海鮮市場除了有水產外，亦有售賣野味如竹鼠、蛇、獾、刺猬等，但她稱目前大部份病人主要在該市場售賣水產，並非野味。

↓↓↓提防武漢肺炎懶人包，點擊下圖查看各款口罩抗疫能力↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

食物及衞生局副局長徐德義指，到武漢考察的主要目的，是了解武漢肺炎群組個案情況以及防疫處理，前日下午（13日）抵埗後到湖北省疾控中心聽取當地肺炎防控情況，除了香港亦有澳門及台灣代表，由湖北省及武漢市的臨床專家交代今次病毒溯源、如何發現病例群組，以及講述與華南海鮮市場的關係，代表團亦有參觀湖北省疾控中心的生物水平第三級實驗室。

代表團昨日（14日）前往武漢市金銀潭醫院，即集中處理今次武漢肺炎確診患者個案的醫院，聽取該院的主治醫生講述了臨床數字及分享個別個案的治療。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今次到訪武漢可獲取更多病例的流行病學資訊，目前41宗確診病例當中，有兩宗家庭群組個案。第一組是涉及兩夫婦，先生在市場工作並首先發病，太太並無去過菜市場，惟她相隔5日後發病，料有機會是先生傳染予太太，亦有可能由受污染的物件傳播，因此有機會屬人傳人個案。

而第二組涉及3個人，是父、子、姪關係，3人一起生活，並一起經營店舖，他們病發時間很接近，有很大機會屬「共同曝露」。被問到3人經營的商戶種類，張竹君坦承「問漏咗」，但大部份病患個案涉及水產。

目前內地正追蹤逾700名密切接觸者，當中400多人是醫護人員，暫未發現確診個案，張竹君認為，幾百人均無發病，反映即使有人傳人，持續風險亦不高。她透露現時在市場的環境樣本發現新型冠狀病毒，包括地下、桌面及手套。

華南海鮮市場野味種類曝光

當局一直強調與眾多病例有關連的華南海鮮市場是售賣水產，張竹君在記者會上亦提到染病的商戶主要是賣水產，並非賣野味，不過被問到涉事的市場有賣哪些野味時，張竹君終「鬆口」透露，據她所知市場有賣水產及禽鳥 ，亦有一些「所謂野味」，包括竹鼠類、蛇、獾、刺猬等。至於泰國目前確診一病例無去過華南海鮮市場，但曾到其他武漢市的濕街市，張竹君稱當局仍在調查中，未知該涉事市場的位置。

患者年齡集中於40至69歲 以男性為主

而當地41宗確診患者年齡為20多歲至70多歲，並較集中於40至69歲，又以男性較多，最早發病的個案是12月8日，最遲是1月2日發病，張竹君稱，約七成個案是長時間在涉事的華南海鮮市場工作，大部份病患與水產有關；有小部份人否認曾去過街市，張竹君又指，餘下的病人「有人已經很病」，難以得知其曝露史，亦有些人只提供簡短的資訊，但國家衛健委仍在調查當中。

+ 2

死亡個案未有做屍體化驗

醫院管理局總感染控制主任賴偉文指，內地確診病人的病徵主要是輕微至中度肺炎，暫未有發現無病徵但對新病毒呈陽性的病例。而今次疫情暫錄得嚴重個案為8宗，其中1人死亡，重症病人年齡為40歲至78歲，均有腎或肝衰竭，當中兩人需用ECMO（人工心肺）治療，病人病情由輕微至轉差約相隔10日。去世的病人12月23日發病，1月9日去世，本身是長期病患者，因家屬不同意而沒有做屍體化驗。

他引述內地專家指，年長及肥胖是高危因素，一般會在確診病人的痰及血液會發現新型冠狀病毒，白血球數量雖正常或偏低，但當中淋巴細胞數量會比正常人低，不過賴偉文補充指，過往在患「沙士」及「新沙士」等病毒性肺炎的病人身上發現同樣指標，非武漢肺炎患者獨有。

據他了解，內地的治療暫時無使用曾用作治療「沙士」的利巴韋林或蛋白酶抑制劑。

徐德義日前率港府代表抵武漢考察，惟行程神秘，未有公開曾到訪哪些地方及會見哪些當地官員。

據國家衞健委今日公布，港府代表是與澳門及台灣派出的專家組一同實地考察。國家衞健委稱，在武漢期間，專家組對疫情防控與應對處置、醫療診治、病原檢測等進行了全面考察，與參與此次疫情防控和患者診治的國家、省、市級專家進行面對面交流，諮詢了解了防治相關信息，並實地參觀疾控機構的實驗室和收治病例的醫療機構。

國家衞健委形容，此次考察對進一步促進海峽兩岸及港澳地區的交流合作，有效提升傳染病防治能力，共同維護衛生安全將起到積極推動作用。