港大醫學院為幼稚園學童提供牙科醫護服務　料500名基層幼童受惠

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系今日（15日）宣布，正式展開「學前兒童口腔健康服務」，為基層幼童提供牙科醫護服務，填補衛生署的「學童牙科保健服務」未涵蓋的學前及幼稚園範圍。

鷹君集團企業社會責任高級經理鄭仲庭先生（右三）、牙科醫生阮露雲娜女士（中）、富瑤幼稚園校長江山嬌女士（左三）、富瑤幼稚園受惠學生及家長(左一二、右一二）支持「學前兒童口腔保健服務」。

現時由衞生署推行的學童牙科保健服務，並未包括幼稚園學生，香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系推出「學前兒童口腔保健服務」，並由鷹君集團贊助，今年將聯同牙科醫生，到訪約8間幼稚園，為500名基層學童提供牙科醫護服務。

計劃覆蓋範圍廣泛，除了口腔健康教育，包括口腔檢查、洗牙、預防性牙科治療、補牙、簡單脫牙、轉介複雜病例至專科護理等。現時計劃已透過幼稚園向家長派發申請表，並以申請人數較多的幼稚園為優先處理。

學前教育及幼稚園階段的幼童是成長的黃金期，若未能接受適時的治療，容易導致牙患惡化。參與計劃的牙科醫生阮露雲娜女士表示，嚴重蛀牙是全球10大普遍的疾病之一，研究發現香港半數學前兒童患有蛀牙，情況較其他亞洲國家嚴重。乳齒長得不好，有機會影響恆齒的生長，家長應定期帶幼童看牙醫確保口腔健康。