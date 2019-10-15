【消委會】牙科服務參差　換牙套遭多番延期　杜牙根中途臨時加價

除了健康的身體外，擁有整齊健康的牙齒也十分重要。消費者委員會檢視牙科服務的投訴個案，發現服務質素及療程收費參差，需要覆診跟進的多次性療程，會因牙醫更改工作時間，而拖延療程進度，此外，消委會亦接獲其他的牙科有關投訴中，涉及醫院收費混亂，治療總額遠超報價預算等。 消委會促牙醫業界，特別是擁有豐富資源的集團，需負責任地為病人的突發情況作出補救措施，不應只着眼處理人手行政問題，而漠視消費者所面對的風險，此外，業界應主動並具體向消費者講解治療程序及各項收費項目，特別當牙醫協助長者訂造假牙時，因長者未必可即時發現問題，應多花時間及耐性與長者溝通，說明配戴假牙的適應期間可能出現的不適。

隱形牙套（The Happy Tooth網站圖片）

消委會接獲的投訴當中，有投訴人於去年1月，購買了A醫療集團的隱形牙箍療程，當時牙醫指療程需時約1年半，及後療程開始，投訴人預約7個月後覆診及更換牙套，臨近覆診期時，卻接到A集團的短訊通知，當日為他治理的牙醫已離職，A集團表示會盡快安排另1位牙醫接手，但直至投訴人追問，A集團職員才回覆由於新接手的牙醫每星期只應診2天，覆診期需延後2個月。可是，投訴人反映牙套不足以再應付額外2個月，惟職員態度冷淡，提議延長配戴牙套的時間，投訴人無奈接受。

及後，投訴人的覆診期將近，A集團再次以牙醫縮短工作日數而要求延後覆診日期。投訴人不滿，指A集團三番四次改期，阻礙箍牙進度。由於療程需要因應牙齒移位狀況依時更換牙套，投訴人擔心多次延長配戴舊牙套，會影響箍牙效果，認為A集團罔顧消費者權益，不負責任，於是向消委會投訴。

A醫療集團告知消委會，將會直接與投訴人商討安排，亦書面回覆該名牙醫基於健康理由需減少工作日數，顧客於療程中如遇疑問，可直接與集團聯絡，牙醫會因應情況而配合。消委會轉達A集團回覆後，投訴人未有要求進一步跟進。

消費者委員會檢視牙科服務的投訴個案，發現服務質素及療程收費參差。（資料圖片／視覺中國）

另外，有投訴人因牙痛，前往B私家醫院轄下之牙科中心接受杜牙根治療，牙醫報價約8,000元。手術期間，牙醫表示中心的儀器不足，餘下手術程序需要到B醫院完成，投訴人接納並當日繳付牙髓治療費及應診費用5,234元，職員當時表示餘款3,000多元，及後由B醫院直接收取。

可是，投訴人按預約日期到達B醫院，由同一位牙醫完成餘下治療，但過程中牙醫建議增加拍攝X光片，投訴人因此預算收費約添加1,000元。可是，繳款時單據上顯示治療總額為8,000元，包括牙髓治療6,000元及牙冠2,000元，投訴人驚訝收費遠高於當初報價。經理論後，B醫院同意只收取4,800元，投訴人無奈付款。

豈料2個月後，B醫院致電投訴人，追討餘款3,200元，更聲稱若不付清欠款便會入票小額錢債審裁處。投訴人覺得B醫院收費混亂，遂向消委會投訴。B私家醫院回覆消委會查詢，表示同意豁免追收餘額3,200元，並會直接通知投訴人，個案得以解決。

消委會總幹事黃鳳嫺（右）建議，顧客可「貨比三家」才接受治療。（羅國輝攝）

消委會建議，顧客可主動與牙醫確認治療費用所包含項目，例如應診費，X光片及藥費等，並查詢有沒有額外收費或需分開收費的項目，以作預算。

另外，顧客若接受較複雜或需分階段完成的牙科手術，應先向牙醫了解整個治療安排及具體項目，例如會否牽涉脫牙或補牙。消委會總幹事黃鳳嫺建議，顧客可「貨比三家」才接受治療：「始終要花費過千元過萬元，加上療程往往會影響往後的外貌或者進食情況，所以問多一個意見比較理想。」

▼消委會教你精明消費貼士▼