【季炳雄出獄】季炳雄扒手到賊王　睡夢中被擒　鐵窗生涯17年

創下香港警察歷史上最高懸紅紀錄、曾遭全球發出紅色通緝令追捕的「三大賊王」之一季炳雄，今日（18日）出獄。屬甲級重犯的季炳雄，70年代起在廣州當扒手，為其賊王一生展開序幕，80年代偷渡來港後，廿多年間涉多宗持械行劫，涉款多達數千萬。惟飛虎隊於2003年平安夜（12月24日）趁其熟睡，攻破其基地，並將他拘捕。 季炳雄最終被判監24年，在扣減假期及三分一刑期後，今日刑滿出獄，由於他並非香港居民，但持有美國護照，因此會被遞解出境，據了解他將即日赴紐約。

創下香港警察歷史上最高懸紅紀錄、曾遭全球發出紅色通緝令追捕的「三大賊王」之一－－季炳雄將於本周六（18日）出獄。（資料圖片）

入獄認識省港旗兵 出獄劫錶行​

曾在多國犯案的季炳雄，要數其犯案史，就要由他作為扒手說起。季炳雄入獄後曾接受媒體訪問，期間更透露其原名為「關德榮」，於韶關出生和長大，1970年代在廣州火車站由扒手做起，後於1980年代偷渡香港，惟他仍以盜竊為生，於1980年至1983年間，更有多達11次犯罪紀錄，被判入獄8次；由於季炳雄在獄中打架厲害，有「沙埔仔」之名。

多次入獄並未令季炳雄浪子回頭，入獄期間，反而令他接觸到非法軍火集團的圈子，亦透過此段時間認識到不少省港旗兵。季炳雄於1985年獲釋後，隨即招攬旗兵進行大型劫案，同年5月1日便參加轟動一時的尖沙咀彌敦道忠信錶行劫案，向飾櫃連開兩槍後，劫去180萬港元財物，逃走時更與警方「駁火」，展開激烈槍戰，事件中造成11人受傷。

此案過後，季炳雄變本加厲，於80至90年代，他先後多次打劫珠寶金行，劫去合共逾千萬珠寶及名錶。其中在1989年9月7日，他就涉嫌和另外2名匪徒持槍和手榴彈，打劫位於中環中建大廈的迪生珠寶金行，掠走價值達200萬港元的鐘錶。

季炳雄17年來囚於赤柱監獄內。（資料圖片）

中環奪命劫案 始揭季炳雄為匪幫首腦

作風狠辣的季炳雄此時卻突然收手，他潛逃至加拿大，其後因為非法藏有軍火而被拘捕，但他其後獲准保釋，隨即棄保潛逃，而當時香港警方當時仍未知道上述多宗劫案是由季炳雄所牽頭的犯罪集團所為。及至1994年4月27日，季炳雄捲土重來，他和2名匪徒再次持槍和手榴彈，劫走銅鑼灣德信錶行價值650萬港元的鐘錶。

季炳雄再在翌月18日，與另外2名匪徒劫走中環金輪表行價值1,000萬港元的金飾及鐘錶。其後逃至中環站與警方駁火，不幸流彈轟斃一名女途人。警方事後通過化驗子彈，並根據一名被捕疑犯的口供，終鎖定多宗劫案均是由同一匪幫所為，更證實該匪幫的首腦正是季炳雄。

心狠手辣的季炳雄在此後4年於香港銷聲匿跡，到1998年再度在香港犯案，並成功匿藏。直至2001年5月，季炳雄及3名同黨一次在何文田窩打老道與太平道交界火車橋下被警員截查時，一名匪徒突然近距離向他們連開3槍，轟傷其中2名探員後逃去，再在一個月後被指持械行劫。

兩大策略：揀港鐵站附近珠寶金行 僱不同匪徒

由於季炳雄每次都會選定在位於港鐵站附近的珠寶金行犯案，因而每次犯案後都可以容易進入鐵路站後乘車逃之夭夭。加上季炳雄每次犯案都起用不同匪徒，絕不重複，有時間亦只在幕後策劃，大大增加警察調查的難度。同年7月，時任有組織罪案及三合會調查科總警司曾偉雄宣布，為季炳雄懸紅200萬港元，為香港警察歷史上最高，及後他被國際刑警組織發布紅色通緝令，全球追捕。

身份曝光後，季炳雄雖一度逃亡至加拿大及美國，但刑事情報科繼續鍥而不捨，跟蹤組亦長期監視與季炳雄有往來的親友，又或當年犯罪的同黨。在全球均涉及多宗嚴重罪案的季炳雄於2003年回港時，因警方監聽其同黨電話而暴露行蹤。

同年12月24日平安夜凌晨，情報顯示季炳雄在港，20多名飛虎隊警員趁他與同伙熟睡時，攻入油麻地渡船街文景樓一單位，將他們一網成擒，當時飛虎隊不費一槍一彈，便起出大批軍火，其中一支黑星手槍經檢驗後，與轟警案檢獲的子彈吻合。

雖然季炳雄被捕後一度自稱美國公民，並否認自己是季炳雄，但警方其後憑指模確認其身份。

2005年2月，高等法院裁定季炳雄非法藏有軍火罪名成立，判處其入獄17年。至於在2001年5月於旺角站涉使用槍械及拒捕的案件，陪審團則不相信及接納控方已經無合理疑點地確定當日開火之人就是季炳雄，是故裁定企圖謀殺不成立，惟裁定他使用槍械意圖抗拒合法逮捕罪成，判處其入獄18年，其中7年與干犯非法藏有軍火而被判處的17年刑期分期執行，刑期合共為24年。季炳雄其後曾經上訴，不過亦維持原判。

季炳雄過去一直囚於赤柱監獄，在減扣三分一年期後，今日刑滿出獄。由於季炳雄並無香港居留權，一直以偷渡客身份犯案，所以刑滿後不能如其他釋囚步出監獄，而是會被遞解出境。由於季炳雄持有美國護照，他將乘搭往美國紐約的航班。不過考慮到季炳雄曾是重犯，因此懲教署、入境處及警方作出特別保安安排，包括會有飛虎隊沿途戒備。