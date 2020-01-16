旺角交通燈遭破壞17次　機電署為逾140組控制器增設保護措施

反修例風波持續，早前多場示威活動中不少交通燈遭破壞。機電工程署今日（16日）舉行傳媒聚會，署長薜永恒稱全港約有1400多組交通燈被破壞，當中於旺角彌敦道及亞皆老街交界多組交通燈被反覆破壞達17次。署方增加一倍人手應付維修工作。 另外，為應付業界漸增退休潮，署方今年將於技術員訓練計劃投放5億元，料招聘500名學員，數量為歷來最多。

機電工程署署長薜永恒稱，受社會事件影響，於全港約共2000組交通燈中，有約1400組遭破壞，當中於旺角彌敦道及亞皆老街十字路口的多組交通燈被反覆破壞達17次。因應復修工作，署方將交通燈維修團隊人手由80人增至160人，而八成受損壞的交通燈於24小時內完成維修，16%則於2日內完成。

署方亦於油尖區的交通燈增設保護措施，包括為154組交通燈安裝保護罩，又於超過140組的交通燈控制箱加裝保護措施，署方日後會檢視成效。署方亦會透過地理資訊平台，實時監測交通燈使用情況，以便作出調配。薜永恒稱，該系統自2015年起使用，並非針對近日社會事件。

此外，港鐵東鐵線紅磡站列車出軌事故，該署初步已排除是有外物或惡意破壞所致，薜稱有關調查在進行中，如有機構或某些人士需負上責任，會在報告中如實反映。

撥5億元訓練技術員 應付退休潮

機電工程署推出技術員訓練計劃至今65年，為應付業界於每年高達10%的退休潮，署方今年增加訓練計劃的名額，由約200至300名增至500名，為歷年最多。署方料為每名學員投放約100萬元，總額為5億元。此外，機電工程署投放約5000萬元，增設技能發展中心、培訓中心及數碼中心等培訓設施。當中除有不同訓練設施、根據世界技能大賽設計的訓練場地等，亦設有安全角，透過多個模擬器讓學員體驗觸電、夾手等潛在危險，提升其安全意識。