【逃犯條例】4000萬復修740組交通燈　有單一交通燈遭17次破壞

反修例風波由去年6月至今，不少交通燈遭示威者破壞。運房局今日（8日）表示，自6月示威、遊行及集會至12月，全港各區累計有740組交通燈遭切斷線路、塗污等方式破壞，其中365組是遭多次破壞，有交通燈遭破壞次數達17次；相關工作涉及4,000萬元額外開支。據了解，該被破壞17次的交通燈位於油尖旺區。 另外，6月至12月期間全港共有52,800米欄杆及21,800平方米的路磚被拆走。

示威者在多次示威中針對交通燈作出破壞。（資料圖片 / 羅君豪攝）

民建聯鄭泳舜今日在立法會就反修例示威所引起的交通混亂，以及受損的道路情況向運房局查詢。運房局以書面回覆指，自去年6月至12月期間，全港各區累計共有740組交通燈遭受不同程度的破壞，主要包括被切斷線路或被塗污，以及部分交通燈組件或控制器受損，甚至被焚毀。

全港累計交通燈總破壞次數約為1,590次

局方又指，740組交通燈中有365組交通燈遭受多次破壞，個別交通燈遭破壞的次數最高達17次，據了解，該被破壞17次的交通燈位於油尖旺區；而全港累積的交通燈總破壞次數約為1,590次，所有復修工作已在1月2日完成，涉及約4,000萬元額外開支。

同一期間，局方錄得全港共有約52,800米欄杆，及約21,800平方米的行人路的路磚被拆走。路政署已現在被拆去的欄杆位置繫上膠鏈及膠帶作警示，會因應道路安全等因素，加固或改善設施。

路磚方面，路政署已復修大部分受損的道路設施，安排以混凝土或瀝青填補被挖起的路磚等臨時維修工作外，也會就路磚加固工程或更改路面物料。相關工作仍然進行中，費用初步粗略估計約2,500萬元。